В Торонто відбудуться авторські читання з письменником Аскольдом Мельничуком

В Торонто відбудуться авторські читання з письменником Аскольдом Мельничуком

Укрінформ
Канадсько-українська мистецька фундація (KUMF) в Торонто запрошує 4 жовтня на авторські читання з американським письменником і видавцем Аскольдом Мельничуком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

Вступне слово виголосить докторант в ділянці славістики Торонтського університету Ольга Хомета.

Передбачена пряма трансляція в Фейсбуці.

Для реєстрації на захід необхідно надіслати запит на info@kumfgallery.com.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Canadian Art Foundation KUMF Gallery

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