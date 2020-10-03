В Торонто відбудуться авторські читання з письменником Аскольдом Мельничуком

Канадсько-українська мистецька фундація (KUMF) в Торонто запрошує 4 жовтня на авторські читання з американським письменником і видавцем Аскольдом Мельничуком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці. Вступне слово виголосить докторант в ділянці славістики Торонтського університету Ольга Хомета. Передбачена пряма трансляція в Фейсбуці. Для реєстрації на захід необхідно надіслати запит на info@kumfgallery.com. Фото: Укрінформ, Ukrainian Canadian Art Foundation KUMF Gallery