Книжку Жадана номінували на PEN America Literary Awards

Поетична збірка Сергія Жадана «Новий правопис» («A New Orthography») увійшла до цьогорічних фіналістів престижної літературної премії PEN America Literary Awards у номінації «Перекладна поезія».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті організації Pen America.

Зазначається, що премію розміром 3 тисячі доларів можуть отримати Джон Геннессі та Остап Кінь за переклад збірки Жадана, яка стала п’ятим томом із серії «Сучасна українська поезія» видавництва Lost Horse Press.

Як зазначається, це єдина українська книга, яка представлена у списку фіналістів премії.

«Книги цьогорічних фіналістів - це динамічні, фантазійні та рефлексивні приклади літературної досконалості, опубліковані у 2020 році», - йдеться в анотації до оголошення фіналістів.

Також повідомляється, що в цілому переможці отримають понад 380 тисяч доларів.

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У Pen America зазначили, що церемонія нагородження переможців літературної премії відбудеться онлайн 8 квітня.

З повним переліком номінантів можна ознайомитися на сайті американського ПЕН-клубу.

Як повідомляв Укрінформ, збірка Сергія Жадана «Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо» у перекладі Вірляни Ткач та Ванди Фіппс минулого року увійшла в довгі списки 2020 PEN America Literary Awards у категорії «Перекладна поезія».