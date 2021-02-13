За програмою Translate Ukraine торік профінансували понад пів сотні перекладів

Український інститут книги запустив торік програму Translate Ukraine і встиг профінансувати переклади понад пів сотні українських книжок. Цьогоріч УІК має намір подвоїти цю цифру.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила під час презентації результатів першого запуску програми директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

«Незважаючи на те, що через певні обставини, пов’язані із затримкою нормативної документації, у 2020 році ми почали програму дуже пізно, у травні, ми отримали 84 заявки від іноземних видавців. В результаті конкурсного відбору і в межах коштів, які нам були виділені на цю програму, ми уклали 54 договори із 45 іноземними видавцями. 53 переклади вийшли завдяки підтримці Українського інституту книги. Тобто 30% всіх перекладених за кордоном назв українських книжок були видані за рахунок підтримки нашої програми», - розповіла вона.

Коваль уточнила, що книжки були перекладені 21 мовою у 24 країнах. Загалом на програму з бюджету торік отримали 5 млн грн, але в результаті договорів було укладено на 4 млн 680 тисяч.

«І це не просто бюджетні витрати, це інвестиції Української держави в промоцію української літератури, української культури і самої Української держави за кордоном», - підкреслила директорка УІК.

Стосовно результатів вона додала, що найбільше книжок за програмою Translate Ukraine перекладено в Польщі – 9 назв, в Болгарії та Німеччині - по 5, у Вірменії та США – по 4 назви.

Водночас Коваль зазначила, що, маючи на сьогодні 53 переклади, Інститут книги хоче у 2021-му подвоїти цю цифру, адже цьогоріч у бюджеті на програму передбачено вже не п’ять, а 10 мільйонів гривень.

«Ми хотіли б, щоб цих книжок стало хоча б 100. Для цього треба якомога раніше оголосити приймання заявок, провести конкурс. Але через низку обставин з цим знову певна затримка, тож ми сподіваємося, що Міністерство фінансів допоможе пришвидшити проходження всіх обов’язкових процедур, і це станеться дуже скоро», - сказала Коваль.

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При цьому вона наголосила на важливості активізації участі України у міжнародних книжкових ярмарках і навела статистику перекладів назв українських книжок за кордоном.

«Зокрема, якщо у 2013 році було менше 10 перекладів з української різними мовами, то у 2016-му, коли Україна почала більше проявлятися на міжнародних книжкових ярмарках, стало трохи більше 40 перекладів. У 2017-му присутність України на міжнародних ярмарках була ще активнішою. У 2018-му ми робили хороший стенд на Франкфуртському книжковому ярмарку, у 2019-му це повторили. І в 2020-му, в локдаун, значно зросла кількість перекладів – 120 перекладів було видано без підтримки, тобто за кошти іноземної сторони, і 53 переклади - завдяки підтримці Українського інституту книги», - зазначила директорка УІК.

Говорячи про плани на найближчі роки, Коваль сказала, що УІК сподівається досягти показників, які має Польща, що підтримує майже 300 перекладів своїх книжок на рік: «Це потрібно ще й для того, щоб ми могли претендувати в якомусь році на участь у Франкфуртському книжковому ярмарку як країна - почесний гість».