Український інститут книги на Франкфуртському книжковому ярмарку вперше презентував програму Translate Ukraine.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо, щоби твори українських літераторів дійшли до закордонного читача, щоби вони розповідали світові, що Україна має дужу багато історій, не тільки тих, які поширюють ЗМІ", - сказала керівник сектору перекладної літератури Українського інституту книги Богдана Неборак.

Вона поінформувала, що у рамках програми закордонні видавництва можуть претендувати на отримання грантів на переклад і ліцензію обсягом максимально до 4 тис. євро. Неборак зазначила, що це стало можливим завдяки підтримці міністерств культури, молоді і спорту та фінансів.

На Франкфуртському книжковому ярмарку презентували програму Translate Ukraine/ Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Наступного року, коли програма запрацює, може бути видано до 40 грантів. Перші контракти УІК сподівається підписати вже у січні 2020 року. Неборак також зауважила, що подібна програма вже існує майже в усіх країнах Європи.

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Директорка УІК Олександра Коваль у бесіді з кореспондентом Укрінформу висловила сподівання, що завдяки програмі підтримки перекладів Translate Ukraine ми матимемо ще більше перекладів з української різними мовами. Приклади інших країн, які почали раніше ці програми, показує, що кількість їхніх перекладів значно зросла.

Коваль також звернула увагу на важливість участі України у Франкфуртському ярмарку в цьому аспекті: "Усього лише 4-й рік Україна представлена на виставці достатньо великим стендом, справді репрезентативним, і вже за ці роки кількість перекладів з української різними іншими мовами склала приблизно 200 назв, і це рівно стільки, скільки було перекладено за попередні 20 років". Директорка УІК вважає участь у книжковому ярмарку чи не основною запорукою такої ситуації.

Цікавим є те, що переклади здійснюються в основному не на "основні мови". Це насамперед, мови наших сусідів. Дуже здивувало, наприклад, за словами Коваль, що багато перекладається і видається болгарською. Також чеською, словацькою, польською, водночас китайською і вже вийшло кілька книжок арабською.

Але звичайно, й німецькою. Є автори, які дуже популярні в німецькомовних країнах, серед яких Сергій Жадан, Андрій Курков, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Таня Малярчук. Ці автори зустрілися з читачами на полях виставки.

Український національний стенд на книжковому ярмарку у Франкфурті – це 28 видань на 140 кв. м, які представляє Український інститут книги.