Збірка Жадана – у довгому списку 2020 PEN America Literary Awards

Американський ПЕН-клуб оприлюднив довгі списки 2020 PEN America Literary Awards.

Про це повідомляється на сайті ЛітАкцент.

"Серед номінантів у категорії “Перекладна поезія” - книга вибраних поезій Сергія Жадана “Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо” (What We Live For, What We Die For) у перекладі театральної режисерки Вірляни Ткач та американської поетки Ванди Фіпс", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, це єдина українська книжка, яка потрапила до довгих списків премії.

“Книга нещодавно вийшла друком в Yale University Press і потрапила до списку рекомендованих літературних новинок The New York Times”, - нагадав ЛітАкцент.

Також повідомляється, що премію присуджують письменникам та перекладачам за твори, опубліковані у 2019 році. Загалом переможці отримають понад 330 тис. доларів.

Фіналістів премії оголосять у січні, а церемонія нагородження відбудеться 2 березня у Нью-Йорку.

З повним переліком номінантів можна ознайомитися на сайті американського ПЕН-клубу.