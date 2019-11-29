Жадан каже, що українські книжки цікаві іноземцям

Твори сучасних українських письменників знаходять відгук у серцях читачів по всьому світу.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив письменник Сергій Жадан.

“Те, що відбувається зараз в Україні, те, про що пишуть українські письменники, може бути цікавим будь-де: і в Африці, і в Австралії, й в обох Америках. З одного боку, у нас проходять дуже важливі, драматичні й особливі процеси, які можуть становити інтерес для людей в інших країнах. А з іншого, більшість цих процесів – універсальні, тож ситуації та сюжети можуть припасти до вподоби і франко-, й німецько-, й англомовним”, - сказав Жадан.

Водночас, на його переконання, говорити про повну інтеграцію українського культурного простору в європейський поки зарано. “Більшість сюжетів уже давно написані й вигадані ще Гомером, ми ж лише повторюємо десяток-другий сюжетних ліній. Водночас, є контекст постколоніальної, посттоталітарної, пострадянської України”, - зазначив письменник.