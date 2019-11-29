Не цензура, а захист: Жадан схвалює заборону антиукраїнської літератури

Накладення заборони на завезення певних пропагандистських книг з Росії до України є виправданим кроком в умовах війни.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив письменник Сергій Жадан.

“Для країни, що опирається агресії, досить логічно забороняти контент, спрямований проти неї. Якщо у Росії продукують антиукраїнську літературу, справедливо не допускати її на територію України. Якщо російські письменники їздять на Донбас до сепаратистів і пишуть на їх підтримку книги, то як ці твори можуть у нас продаватися? Це була б ознака капітуляції", - сказав Жадан.

Він додав, що “наразі йде мова не про цензуру, а про захист”.

При цьому Жадан наголосив на неприйнятності державного цензурування культурної сфери. “Місця для державної цензури у книговидавництві немає, але певне регулювання потрібне. В умовах російсько-української війни, коли ми є жертвами інформаційної агресії, державне регулювання повинне бути. У нас так говорити не прийнято через скептичне ставлення до держави та її втручання у гуманітарну сферу. Однак, слід вирости із цього підліткового сприйняття власної держави. Така вже вона у нас є, іншої – немає. Якщо ми хочемо й далі залишатися окремішнім суспільством та мати свою країну, то її треба підтримувати й разом будувати”, - зазначив письменник.