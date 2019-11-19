Прем’єра “Розділові Наживо” із Сергієм Жаданом відбудеться 11 грудня

Прем’єра фільму-концерту “Розділові Наживо” відбудеться в Україні 11 грудня 2019 року.

Про це йдеться у пресрелізі, що є у розпорядженні Укрінформу.

“Лише один вечір 11 грудня в усіх кінотеатрах країни”, - повідомляють творці картини.

Як зазначається, 21 листопада в Києві презентують новий офіційний трейлер фільму та покажуть “Розділові Наживо” журналістам.

Фільм-концерт “Розділові Наживо” - це екранізація перформансу “роздІловІ”, культового мультидисциплінарного проєкту мистецької агенції АртПоле за участі Сергія Жадана (текст/голос), Олі Михайлюк (ідея/візуалізації), Олексія Ворсоби (музика/акордеон), Томаша Сікори (музика/експериментальні інструменти та саксофон) та Сергія Пілявця (VJ).

“РоздІловІ” досліджують поезію через музику та візуальні образи, звертаючи увагу на ритми та інтонації. Це чуттєвий твір про любов, ніжність, смерть, терпіння до тих, хто поряд, про тишу.

Вперше проєкт було презентовано у грудні 2012 року в Івано-Франківську та Києві на основі книги Сергія Жадана “Вогнепальні й ножові”. З того часу “роздІловІ” об’їздили з виступами всю Україну, від Тернополя до Бахмута. У 2019 учасники зрозуміли, що в тому вигляді та складі, в якому проєкт існував останні роки, подальша мандрівка неможлива.

Зйомки фільму-концерту “Розділові наживо” збіглися з цим рішенням і стали останнім виступом артистів в Україні та своєрідною крапкою в одній з численних історій “роздІлових”.

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Режисер-постановник фільму Вадим Ільков зібрав 11 найкращих операторів України для роботи над стрічкою. 11 камер одночасно слідкували за останнім виступом “роздІлових”, не пропускаючи жоден рух артистів. В результаті сам фільм став дослідженням творчого процесу, розкриваючи перед глядачами несподівані та захопливі моменти творення мистецтва, можливості бути разом, чути й відчувати один одного.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Тривалість - 66 хвилин. Дистриб’ютор - Kyiv Music Film.

Партнер - Національний культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький Арсенал”.