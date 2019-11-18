У Гельсінкі пройдуть Українські кінодні
Також запланована низка інших культурницьких заходів, розказала кореспонденту Укрінформу організаторка кіноднів Наталія Терамае.
“Цього року в нас дуже цікава та збалансована програма. До показу кращих українських фільмів останніх років будуть додані інші культурні заходи, які стали можливими завдяки тісним українсько-фінським мистецьким зв’язкам”, - повідомила Терамае.
Спеціальною гостею заходу буде відома фінська письменниця Софі Оксанен, яка у вересні випустила роман «Собачий парк» (Koirapuisto), в якому українська тема - на першому місці.
“По-друге, ми презентуємо мюзикл «Гуцулка Ксеня», у якому зіграли Dakh Daughters. «Дочки» – уже упізнаваний бренд у Фінляндії: минулого року вони настільки успішно відіграли концерт під час гельсінського фестивалю, що стали улюбленцями місцевої публіки. І ще один момент, яким я неймовірно пишаюся – фільм «Містер Джонс» (в українському прокаті - «Ціна правди») представлятиме сценаристка Андреа Халупа, яка писала сценарій 15 років і присвятила його своєму діду Олексію, що пережив Голодомор і сталінські репресії”, - ділиться організаторка кіноднів.
Відкриття фестивалю відбудеться 22 листопада у форматі урочистого прийому за участі письменниці Софі Оксанен. Тоді ж до перегляду буде запропонований мюзикл «Гуцулка Ксеня», який представлятимуть режисерка Олена Дем'яненко та актриса Руслана Хазіпова.
У суботу, 23 листопада, покажуть стрічку «Дике поле» за романом Сергія Жадана. Фільм представлятиме акриса Руслана Хазіпова.
Фестиваль супроводжуватиме виставка картин художника Теему Палоранти, який створив українську серію спеціально до цієї події.
Організатор Українських кіноднів у фінській столиці - Товариство українців у Фінляндії та Незалежні культурні ініціативи. Партнери - Державне агенство України з питань кіно, Посольство України у Фінляндській Республіці, Arts Promotion Center Finland, місто Гельсінкі, громадський активіст Ярмо Пелтомякі.
Фото: Укрінформ, Олег Кудрін