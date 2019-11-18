У Гельсінкі пройдуть Українські кінодні

У фінській столиці 22-24 листопада пройдуть Українські кінодні, на яких покажуть видатні роботи останніх років, зроблені з участю українських кінематографістів: “Ціна правди”, “Дике поле”, “Гуцулка Ксеня”.

Також запланована низка інших культурницьких заходів, розказала кореспонденту Укрінформу організаторка кіноднів Наталія Терамае.

“Цього року в нас дуже цікава та збалансована програма. До показу кращих українських фільмів останніх років будуть додані інші культурні заходи, які стали можливими завдяки тісним українсько-фінським мистецьким зв’язкам”, - повідомила Терамае.

Спеціальною гостею заходу буде відома фінська письменниця Софі Оксанен, яка у вересні випустила роман «Собачий парк» (Koirapuisto), в якому українська тема - на першому місці.

“По-друге, ми презентуємо мюзикл «Гуцулка Ксеня», у якому зіграли Dakh Daughters. «Дочки» – уже упізнаваний бренд у Фінляндії: минулого року вони настільки успішно відіграли концерт під час гельсінського фестивалю, що стали улюбленцями місцевої публіки. І ще один момент, яким я неймовірно пишаюся – фільм «Містер Джонс» (в українському прокаті - «Ціна правди») представлятиме сценаристка Андреа Халупа, яка писала сценарій 15 років і присвятила його своєму діду Олексію, що пережив Голодомор і сталінські репресії”, - ділиться організаторка кіноднів.

Відкриття фестивалю відбудеться 22 листопада у форматі урочистого прийому за участі письменниці Софі Оксанен. Тоді ж до перегляду буде запропонований мюзикл «Гуцулка Ксеня», який представлятимуть режисерка Олена Дем'яненко та актриса Руслана Хазіпова.

У суботу, 23 листопада, покажуть стрічку «Дике поле» за романом Сергія Жадана. Фільм представлятиме акриса Руслана Хазіпова.

У неділю, 24 листопада, продемонструють картину Агнешки Голланд «Ціна правди». Це данина британському журналістові Ґарету Джонсу, який перший розказав світові правду про геноцид в Україні - Голодомор 1932-1933 років. Показ приурочений до Днів пам'яті жертв голодоморів.

Фестиваль супроводжуватиме виставка картин художника Теему Палоранти, який створив українську серію спеціально до цієї події.

Організатор Українських кіноднів у фінській столиці - Товариство українців у Фінляндії та Незалежні культурні ініціативи. Партнери - Державне агенство України з питань кіно, Посольство України у Фінляндській Республіці, Arts Promotion Center Finland, місто Гельсінкі, громадський активіст Ярмо Пелтомякі.

Фото: Укрінформ, Олег Кудрін