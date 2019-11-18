"Українська родина" в Анталії відзначила 10-річчя

10-річний ювілей від дня заснування відзначила українська спілка в Анталії "Українська родина".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дякую за такі щирі вітання! Вони наповнили душу світлом і теплом, подарували надію на подальші звершення, віру в успіх, допомогли розібратися з думками, змусили задуматися про сенс життя, про переоцінку цінностей, про втілення бажаного в дійсне! У відповідь бажаю всім нам миру й добра, благополуччя й світла, радості й любові, удачі й щастя", - наголосила голова спілки Віта Михайлова.

На свято завітали Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга, консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко, представники керівництва міста, голови та представники культурних центрів та спілок, що діють в Анталії, представники українських громадських організацій в Туреччині.

"Це дійсно родина, моя родина, в якій завжди спокійно і затишно… Дякую за все, за підтримку протягом багатьох років, допомогу в усіх справах діяльності української діаспори Стамбула!" - привітала "Українську родину" Наталя Хоржевська, член Координаційної ради українців Туреччини у справах дітей, що проходять лікування.

ГО "Українська родина" - одна з організацій, яка об’єднує українців в Анталії, одна з найстаріших в Туреччині.

Фото: Vita Mykhaylova, Юлія Коибасі у Facebook