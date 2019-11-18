У Монголії з'явилося громадське об’єднання українців

Громадське об’єднання «Українці в Монголії» заснували в могольській столиці Улан-Батор (монг. Улаанбаатар).

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Китайській Народній Республіці та Монголії (за сумісництвом).

"В м.Улаанбатаар відбувся урочистий захід із нагоди започаткування діяльності громадського об’єднання «Українці в Монголії", - йдеться у повідомленні.

Презентація української спілки проходила в головній залі ресторанно-готельного комплексу "Батько Опанас"» – фактично «українського дому» у монгольській столиці.

У заході взяли участь представники МЗС і Мінкультури Монголії, керівники гірничо-видобувних корпорацій, професори й викладачі багатьох монгольських вишів, високі представники авіаційної та фінансово-податкової сфери, художні колективи, журналісти провідних монгольських ЗМІ, які свого часу отримали освіту у вишах Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси, Кіровограда.

У вітальному слові перший секретар з консульських питань ПУ в КНР (за сумісництвом у Монголії) Л.Самойлова підкреслила важливість створення об’єднання українців у цій країні, що, на її думку, посилить присутність України в монгольському громадському та інформаційному просторі, а також допоможе українцям не втрачати зв’язок з Батьківщиною.

"Українці в Монголії" спільно з монгольськими друзями створили справжнє свято "з Україною в серці", наповнивши його фарбами України, співами, радощами спілкування та стравами української національної кухні.

Фото: пресслужба Посольства України в Китайській Народній Республіці та Монголії (за сумісництвом)