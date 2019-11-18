Українська громада Лейпцига на благодійному вечорі зібрала кошти для дітей-сиріт

Українська громада німецького міста Лейпциг провела в неділю доброчинний вечір.

На заході, що відбувся при УГКЦ, зібрали понад 600 євро на подарунки дітям-сиротам в Україні, повідомляє на своїй сторінці в Facebook активістка Оксана Макогон.

«Кошти у розмірі 610 євро, зібрані підчас благодійного вечора, будуть витрачені на придбання подарунків для сиріт війни», - йдеться у дописі.

Вечір розпочався виступом дітей Української суботньої школи "Намисто" з програмою "Обрядові пісні українського народу". Концерт супроводжувався теплими й вдячними оплесками глядачів.

Гостям заходу також запропонували для перегляду фільм про шестирічний проект української громади Ляйпцига "Миколай для всіх", який привертає увагу до дітей-сиріт війни.

Завершальним яскравим акцентом благодійного вечора стала презентація книги-літопису Наталії Хаммоуди "Соло надірваних струн", яка відбулася в режимі телемосту Туніс-Ляйпциг.

Як зазначається, саме в Тунісі проживає зараз авторка першої книги надзвичайного проекту про українок, які тепер самі змушені виховувати своїх дітей, адже бо їх чоловіки віддали своє життя за свободу та незалежність України, за те, щоб вона стала квітучою державою, про яку мріяло не одне покоління наших предків.

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На гостей вечора також чекало смачне частування.

Фото: Oksana Mk у Facebook