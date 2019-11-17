Україна взяла участь у благодійному міжнародному фестивалі в Нідерландах

Фундація “Українці в Нідерландах” втретє взяла участь у благодійному Міжнародному фестивалі їжі, який проходив у Гаазі.

На заході, що відбувся вже 51-й раз, представили українську кухню й презентували нашу країну традиційною українською гостинністю, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

На фестивалі близько 20-ти країн демонстрували свої традиції, культуру та кухню. Фаворитами українського столу цього року стали традиційні налисники й сирники, у меню був і борщ з пампушками, який обожнюють нідерландці.

Українці також частували своїх гостей львівською кавою та чаєм з квітів Карпат. А в українській крамничці, що працювала на фестивалі, усі охочі могли придбати український мед, солодощі, напої та багато інших традиційних смаколиків.

Усі зібрані під час фестивалю кошти передадуть на благодійні проєкти в різних країнах світу, в тому числі й в Україні. Вони підуть, зокрема, на будівництво притулків, допомогу безпритульним, підтримку дітей, які втратили на війні своїх батьків.

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Фото: Фундація “Українці в Нідерландах”