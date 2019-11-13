У Нідерландах відбудеться міжнародна конференція освітян діаспори

Конференція “Українська закордонна школа - крок у майбутнє” відбудеться 28-29 листопада в Гаазі.

Планується, що захід збере освітян з 15 країн: Данії, Норвегії, Італії, Франції, Литви, Німеччини, Австралії, Канади тощо, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Учасники конференції є представниками інституцій, які займаються саме освітою для закордонних шкіл. Головна мета заходу - обмін досвідом між вчителями закордонних шкіл, обговорення стратегії розвитку шкіл у діаспорі, створення робочої групи для роботи над єдиною освітньою програмою для закордонних шкіл, підготовка пакету документів для надання українській мові статусу іноземної мови в Нідерландах.

Організатором конференції є фундація “Українці в Нідерландах” за сприяння посольства України в Королівстві Нідерландів. На захід також запросили міністра освіти і науки України Ганну Новосад та представників міністерства освіти Нідерландів.

“Нам важливо надати статус української мови як іноземної в Нідерландах, який наразі мають турецька, іспанська, російська. Це дасть змогу учням наших шкіл вибирати українську для вивчення як одну зі списку іноземних й отримувати оцінку з української мови в нідерландський атестат про середню освіту”, - каже голова фундації "Українці в Нідерландах" Віра Луценко- Зваан.

За її словами, наразі гостро стоїть питання збереження національної ідентичності українців, а саме української мови.

“Відбуваються звичайні процеси міграції. Все більше і більше приїздить до Нідерландів експатів, важливих для країни спеціалістів. З ними переїжджають їхні діти шкільного віку. І для них важливо не втрачати свою ідентичність, вчити мову в Нідерландах, мати її на вибір у нідерландський диплом”, - зазначила Віра Луценко- Зваан.

Вона також наголосила, що мова - це одна з фундаментальних концепцій національної ідентичності, і важливо, щоб мова країни їх походження мала хоча б такий самий статус, як й інші мови, коли дитина може обирати і вивчати.

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У Нідерландах зараз діють шість українських шкіл: в Ейндховені, Роттердамі, Гронінгені, Утрехті, Гаазі й Амстердамі.

“Ми впевнені, що з часом кількість українських шкіл в Нідерландах зросте”, - зазначила голова фундації "Українці в Нідерландах".

Фото: Ірина Драбок та з архіву української громади в Нідерландах