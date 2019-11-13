До Дня української мови в Румунії відбулися наукові та культурні заходи

Союз українців Румунії (СУР) провів ряд заходів до Дня української мови в Румунії, який відзначається 9 листопада.

Про це йдеться на сторінці СУР у Facebook.

«9 листопада відзначається День української мови в Румунії. З цієї нагоди Союз українців Румунії 8-10 листопада провів у Бухаресті низку наукових та культурних заходів», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 8 листопада вранці розпочалась дводенна Міжнародна конференція «Українці Румунії - історія, сучасність та перспектива», в якій взяли участь гості з Румунії та України.

З вітальними промовами виступили голова Союзу українців Румунії, депутат Микола-Мирослав Петрецький, міністр культури та національної ідентичності Румунії Богдан Георгіу, Посол України в Румунії Олександр Баньков, державний секретар МЗС Румунії Віктор Мікула, державний секретар урядового департаменту з міжетнічних відносин Еніке Каталін Лаціко.

Вітальне слово виголосили також генеральний секретар Всесвітньої служби Радіо Румунія (ВСРР) Єуджен Кожокаріу, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Володимир Антофійчук, голова української секції ВСРР Василь Каптару, голова Бухарестської філії СУР Михайло Трайста, голова Клузької філії Сур Іван Гербіль, голова Марамороської філії СУР Мирослав Петрецький, генеральний секретар СУР Люба Ірина Горват.

Були зачитані вітальні листи від Адміністрації Президента, Клузького університету "Бабеш-Бойой", Сатумарського повітового музею, Міністерства освіти та досліджень.

У заході взяли участь також члени проводу СУР, шкільні інспектори, вчителі, студенти, учні, представники української громади, гості з Румунії та України.

У другій половині дня відбувся концерт за участі художніх колективів та солістів з усіх регіонів Румунії, де компактно проживають етнічні українці, a також з України. Виконавці зачарували публіку своїми піснями, танцями та поезіями.

На концерті, зокрема, виступили українські хорові, вокальні, танцювальні, вокально-інструментальні ансамблі й колективи з Тіміського, Сучавського, Мараморського, Ботошанського, Арадського повітів; студентський хор, який діє при Клузькій філії СУР; вокальні гурти з Русь-Полян, Киндештях та Буштино; а також Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» з Києва.

Міжнародна конференція «Українці Румунії - історія, сучасність та перспективи», ініційована письменником та головою Комісії з питань культури Союзу українців Румунії Михайлом Трайстою, продовжила свою роботу в секціях у суботу, 9 листопада. У цей день також відбулася презентація книг, виданих СУР протягом цього року.

Партнерами заходів виступили Посольство України в Румунії, Філологічний факультет Клузького університету ім. Бабеша-Бойоя, Сатумарський повітовий музей, Суспільне телебачення Румунії та Всесвітня служба Радіо Румунія.

Нагадується, що 4 липня 2018 року з ініціативи голови СУР і депутата румунського парламенту Миколи-Мирослава Петрецького Палата депутатів Румунії прийняла законопроект про оголошення 9 листопада Днем української мови в Румунії.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook