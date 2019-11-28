Сергій Жадан, письменник

Сергій Жадан уже давно не потребує представлення в Україні, а переклади на німецьку мову зробили його відомим у Австрії та Німеччині. Утім, для франкомовної аудиторії творчість письменника залишається переважно невідомою. Тим приємніше було дізнатися, що його запросили до участі у Монреальському книжковому салоні – найбільшій події франкомовного літературного світу Північної Америки. Хоча до Монреаля Жадан прибув у ролі соліста гурту “Лінія Маннергейма”, масштаб його творчої іпостасі не вміщається в один лише мікрофон.

Укрінформ поспілкувався із митцем про стан сучасної української літератури, важливість державної підтримки книговидавництва, творчі плани на майбутнє та багато іншого.

В УКРАЇНІ КНИГА ІСНУЄ САМА ПО СОБІ

- Як оцінюєте стан сучасної української літератури?

- Вона конкурентна, цікава й прогресує. Заповнюються раніше вільні ніші, розвивається поволі ринок, література структурується. Загалом відбуваються цікаві процеси, є за чим спостерігати й кого читати. Як на мене, протягом останніх п’яти років триває “золотий час” українського книговидавництва. Як буде далі – подивимося, адже мова йде не лише про саме написання текстів, а й про контекст, про те, як ці тести потім функціонують у суспільстві, як вони проходять шлях від письменника до читача, як видаються книги, як розповсюджуються та рекламуються, як загалом існує книговидавниче поле України.

- Упродовж останніх п’яти років досить активно розвивається українська культура загалом, не лише літературна її складова. Чи справляє це вплив на українців?

- На тих, хто цікавиться культурою, безперечно впливає. Утім, це все страшенно відносно. Якщо людина не цікавиться книгами, то їй всі ці літературні процеси сто років не потрібні. Вони проходять повз неї. Якщо ж людина має інтерес, то може знайти вдосталь цінної інформації, поживи для розвитку й становлення.

- Чи означає це, що література існує лише для вузького кола зацікавлених?

- Нині у світі панує тенденція до скорочення читання. В Україні до цього додається таке сумне явище, як відсутність повноцінного культурного життя поза великими містами. У районних центрах немає ні книгарень, ні бібліотек, туди ніхто не приїздить, там нічого не відбувається. Як наслідок, мешканці провінції лише дивляться телевізор. Це конче потребує зміни.

Читання взагалі треба популяризувати, йому потрібна суспільна й державна підтримка. У цій сфері втручання держави є не загрозливим, а навпаки – доцільним й навіть необхідним. У всіх країнах, які дбають про культурний розвиток своїх громадян, існує направлена на це гуманітарна політика, державні програми підтримки культури, видавництв та популяризації читання.

- Як заохотити українців читати?

- У нас книга існує сама по собі. Її немає у телевізорі, на радіо чи у друкованих ЗМІ. 40 млн громадян України – потенційних читачів – у більшості випадків гадки не мають про існування сучасної української книги. Можна придумати якісь способи популяризації й реклами, але цим мають займатися фахівці. Що ми з колегами робимо зі свого боку? Ми багато їздимо, виступаємо, підтримуємо бібліотеки та Український інститут книги, який робить дуже важливу роботу. Ми долучаємося до цього процесу, але одного ентузіазму, звісно, мало.