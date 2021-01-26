В Одесі померла «тітка Сіма» з «Джентльмен-шоу»

В Одесі померла актриса Ірина Токарчук, відома як тітка Сіма з одеської комунальної квартири та учасниця проєктів «Джентльмен-шоу» та «Маски-шоу».

Про це у Фейсбуці написав міський голова Геннадій Труханов, передає Укрінформ.

"Не стало легендарної тітки Сіми з одеської комунальної квартири - прекрасної актриси Ірини Токарчук. Поєднання почуття гумору та величезного таланту дозволяли актрисі робити будь-який образ незабутнім, але особливо їй вдавалися ролі одеситок. А фрази колоритної єврейської мами Доби Вінницької з фільму про Мишку Япончика назавжди увійшли в наш лексикон. Вона любила Одесу і своїм талантом прославляла наше місто", - йдеться в пості мера Одеси.

Актриса працювала в Одеському драматичному театрі і Одеському Будинку клоунів.

З 1992 року - актриса гумористичного телевізійного скетч-шоу «Джентльмен-шоу». Брала участь в роботі проєкту «Маски-шоу», грала в театральних постановках цього проєкту: «Отелло», «Орфей і Еврідіка», «Ромео і Джульєтта» (реж. Борис Барський).