«Атлантида» та «Паразити»: у Києві покажуть фільми-переможці міжнародних фестивалів

У столичному кінотеатрі «Жовтень» з 24 грудня до 6 січня відбудуться покази проєкту «Найкращі фільми року».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті кінокомпанії «Артхаус Трафік».

«До програми увійшли найгучніші релізи, які компанія Arthouse Traffic випустила на великі екрани у 2020 році – фільми-події, лауреати міжнародних кінофестивалів та кінопремій», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, в кіно повертається український кандидат на «Оскар» та лауреат Венеційського кінофестивалю «Атлантида». Стрічка Валентина Васяновича – найтитулованіша українська робота року. Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

У програмі представлена чорно-біла режисерська версія стрічки «Паразити» Пона Джун Хо – першої в історії картини не англійською мовою, яка отримала «Оскар» у номінації «Найкращий фільм». За сюжетом, у сім'ї чотирьох безробітних похмурі життєві перспективи. Ситуація змінюється, коли старшому синові пропонують високооплачуваний підробіток репетитором.

Також на великий екран повертається українська комедія «Мої думки тихі». На початку року фільм став хітом, глядачі водили в кіно своїх мам, а з того часу режисер Антоніо Лукіч зняв один із найобговорюваніших українських серіалів «Секс, Інста і ЗНО». Переглянути роуд-муві про молодого звукорежисера-фрілансера Вадима та його маму скоро можна буде знову.

«Земля блакитна, ніби апельсин» Ірини Цілик – українська документальна сенсація, призер «Санденса», розповідає про сім’ю, що живе в «червоній зоні» Донбасу, де воєнні дії тривають вже шостий рік. Мама й діти мають різні захоплення, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

Історична мелодрама «Портрет дівчини у вогні» Селін Сьямми – номінант на «Золотий глобус» - 2019 як «Найкращий іншомовний фільм» та володар нагород за найкращий сценарій і Queer Palm за висвітлення ЛГБТ-теми в кіно Каннського кінофестивалю - 2019. Події фільму розгортаються у французькій Бретані XVIII століття. Молода художниця отримує замовлення на весільний портрет дівчини. Днями вона уважно вивчає свою модель, а ночами пише її портрет. Поступово героїні зближуються все сильніше.

Для аудиторії молодшого віку - хіт «Чілдрен Кінофесту» - 2020 – «Мій друг містер Персіваль» Шона Сіта. У ньому успішний бізнесмен і щасливий батько сімейства згадує своє дитинство, яке він провів на схованому від усього світу узбережжі океану. Він повинен розповісти своїй онуці незвичайну історію хлопчика на прізвисько Шторм та пелікана-сироти – містера Персіваля.

Також у програмі романтичні комедії «Нотр-Дам » Валері Донзеллі та «Однієї чарівної ночі» Крістофа Оноре, драма Роя Андерссона «Про нескінченність» (Срібний лев Венеційського кінофестивалю -2019 за режисуру), кримінальна драма Дяо Інаня «Озеро диких гусей», біографічний трилер «Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг» Бенедикта Ендрюса з Крістен Стюарт у головній ролі, драма «Забуті» Дар’ї Онищенко та фільм-шокер «Пофарбоване пташеня» Вацлава Марула – екранізація скандального бестселера Єжи Косинського.

Як інформують в «Артхаус Трафік», стрічки «Паразити» та «Пофарбоване пташеня» демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами, решта фільмів програми – в українській озвучці. Розклад показів найближчим часом з'явиться на сайті кінотеатру «Жовтень».

Головне фото: фільм "Атлантида"