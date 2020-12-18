Організатори Berlinale «привідкрили завісу» фестивалю-2021

Берлінський міжнародний кінофестиваль Berlinale пройде наступного року в 2 етапи.

Про такі плани організаторів повідомляється в офіціальному пресрелізі фестивалю, передає Укрінформ.

«Через поточну ситуацію з COVID-19, 71-й Берлінський міжнародний кінофестиваль розробив новий формат фестивалю на 2021 рік і радий можливості провести фестиваль для кіноіндустрії та громадськості», - йдеться у пресрелізі.

Пропозиції на таких галузевих платформах як European Film Market, Berlinale Co-Production Market, Berlinale Talents і World Cinema Fund передбачається провести 1-5 березня онлайн. А в червні планується провести численні кінопокази для публіки - у кінотеатрах, а також просто неба.

«Є велике бажання зустрітися віч-на-віч. Нинішня ситуація не дозволяє проводити фестиваль фізично у лютому, але водночас важливо надати кіноіндустрії ринок протягом першого кварталу року», - заявила виконавчий директор Berlinale Маріетт Ріссенбек. Вона відзначила, що зі зміною формату фестивалю в 2021 році організатори зможуть захистити здоров’я гостей та в той же час підтримати перезапуск кіноіндустрії. Організатори фестивалю стверджують, що здоров’я та добробут усіх гостей та співробітниців стоять на першому місці у всіх аспектах планування.

Процес відбору фільмів для конкурсу та в секціях буде продовжено. Програма буде опублікована в лютому і представлена​​ на віртуальному європейському кіноринку (EFM) у березні. Міжнародне журі дивитиметься фільми у Берліні та визначить переможців. Стрічки-переможці та добірка фільмів будуть представлені берлінській публіці влітку, тоді ж планується святкове відкриття.

«Це дасть можливість… відсвяткувати разом із тими, хто отримав Золотого та Срібного ведмедів у радісній атмосфері», - зазначив художній керівник фестивалю Карло Шатріан.

Читайте також: Золотого Ведмедя Berlinale отримав іранський фільм про смертну кару

Berlinale наразі веде переговори з партнерами та чиновниками стосовно бюджету фестивалю на 2021 рік. Німецький Мінкульт підтвердив додаткову підтримку заходу за рахунок коштів спеціальної програми NEUSTART KULTUR.

Берлінський міжнародний кінофестиваль - щорічний кінофестиваль у столиці ФРН Берліні, проводиться з 1951 року. Вважається одними з найважливіших кінофестивалів у кіноіндустрії у всьому світі поруч із Каннським і Венеціанським.