Золотий Ведмідь Berlinale отримав іранський фільм про смертну кару

Головний приз ювілейного, 70-го Берлінського кінофестивалю Berlinale дістався іранському епізодному фільму "Sheytan vojud nadarad" ("Зла немає") Мохаммеда Расулофа про смертну кару.

Церемонія вручення нагород відбулася ввечері в суботу, 29 лютого, в Berlinale Palast, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Режисер не зміг бути на врученні, йому не дозволили виїхати з країни. Приз отримала його дочка. "Sheytan vojud nadarad", який порушує питання моральної сили та смертної кари, створений в копродукції з Чехією та Іраном.

Фото: Bild

Також були вручені 7 "Срібних ведмедів".

Фільм "Дау. Наташа" режисерів Іллі Хржановського та Єкатерини Ертель, копродукція Німеччини, України, Великобританії, Росії, став володарем "Срібного ведмедя", а в номінації "За видатне мистецьке досягнення" - отримав кращу операторську роботу німецького оператора Юргена Юргеса.

Юргес, якому цьогоріч виповнилося 80 років, вважається одним із найвідоміших німецьких кінематографістів. Зйомки фільму проходили в Харкові, участь у ньому взяли багато українських виконавців. Фактично учасники великого проєкту не є професійними акторами.

Berlinale / Фото: Bild, Marcus Heep/rbb

Інтерв’ю з режисером Хржановським читайте на сайті незабаром.

Загалом участь у конкурсі взяли 18 фільмів — на п’ять менше, ніж минулого року.

Нагадаємо: Berlinale вважається одним з 3 найважливіших європейських кінофестивалів поруч з Канським і Венеціанським, і при цьому найбільш політизованим. Офіційно він закривається 1 березня.