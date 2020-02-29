Золотий Ведмідь Berlinale отримав іранський фільм про смертну кару
Церемонія вручення нагород відбулася ввечері в суботу, 29 лютого, в Berlinale Palast, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Режисер не зміг бути на врученні, йому не дозволили виїхати з країни. Приз отримала його дочка. "Sheytan vojud nadarad", який порушує питання моральної сили та смертної кари, створений в копродукції з Чехією та Іраном.
Фото: Bild
Також були вручені 7 "Срібних ведмедів".
Фільм "Дау. Наташа" режисерів Іллі Хржановського та Єкатерини Ертель, копродукція Німеччини, України, Великобританії, Росії, став володарем "Срібного ведмедя", а в номінації "За видатне мистецьке досягнення" - отримав кращу операторську роботу німецького оператора Юргена Юргеса.
Юргес, якому цьогоріч виповнилося 80 років, вважається одним із найвідоміших німецьких кінематографістів. Зйомки фільму проходили в Харкові, участь у ньому взяли багато українських виконавців. Фактично учасники великого проєкту не є професійними акторами.Berlinale / Фото: Bild, Marcus Heep/rbb
Інтерв’ю з режисером Хржановським читайте на сайті незабаром.
Загалом участь у конкурсі взяли 18 фільмів — на п’ять менше, ніж минулого року.
Нагадаємо: Berlinale вважається одним з 3 найважливіших європейських кінофестивалів поруч з Канським і Венеціанським, і при цьому найбільш політизованим. Офіційно він закривається 1 березня.