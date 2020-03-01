Фільми проєкту «Дау», який знімався в Україні, відзначили на Berlinale
Рейтинг Berlinale 2020 critics ratings було оприлюднено 29 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу в Берліні.
«Дау. Дегенерація» була презентована в позаконкурсній програмі Berlinale Special. Спеціально для фестивалю стрічка була скорочена до 6 годин (які йшли з коротким антрактом). Глядачі дуже схвально сприйняли цю роботу.
Цього не можна сказати про фільм «Дау. Наташа», показаний в основній конкурсній програмі. На його адресу пролунало багато зауважень і навіть обвинувачень. А група російських журналістів у суботу навіть опублікувала відкритий лист керівництву фестивалю, ставлячи під сумнів їх вибір «у період, який ознаменувався боротьбою проти культури насильства та жорстокого поводження у кіноіндустрії». Утім, стрічка посіла у рейтингу симпатій критиків 5 місце серед 10, яки змагалися за нагороди, (з 18, згаданих у рейтингу). А професійне журі відзначило його «Срібним ведмедем» у номінації «За видатне мистецьке досягнення» - кращу операторську роботу німецького оператора Юргена Юргеса.
Уперше в програмі одного фестивалю показують2 фільми одного режисера.
«Це унікальна ситуація, такого ніколи не було. Це виключення», - сказав в інтерв’ю Укрінформу (читайте на сайті незабаром) Ілля Хржановський.
Він пояснив, що покази відбуваються за ініціативи дирекції Берліниле, яка «хотіла, щоб проєкт «Дау» почав свою подорож з цього фестивалю».
Що стосується обвинувачень преси, то Хржановський вважає їх «дуже несправедливими».
До слова, на вечірки, присвячені обом прем’є’рам на Berlinale перших з понад 10 фільмів проєкту «Дау», були запрошені два українські гурти: «ЦеШо» та Dakh Daughters.
Фільми проєкта «Дау», який знімався в Україні, відзначили на Berlinale / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ
Останній завершив свій виступ закликом до звільнення українських політв’язнів у Росії.