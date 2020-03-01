Фільми проєкту «Дау», який знімався в Україні, відзначили на Berlinale

Стрічка «Дау. Дегенерація» з масштабного проєкту «Дау» режисерів Іллі Хржановського та Єкатерини Ертель, копродукція Німеччини, України, Великобританії, Росії, був визнаний критиками як найкращий серед «Дуже добрих фільмів» та посів перше місце за набраними балами серед усіх представлених на фестивалі.

Рейтинг Berlinale 2020 critics ratings було оприлюднено 29 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу в Берліні.

«Дау. Дегенерація» була презентована в позаконкурсній програмі Berlinale Special. Спеціально для фестивалю стрічка була скорочена до 6 годин (які йшли з коротким антрактом). Глядачі дуже схвально сприйняли цю роботу.

Цього не можна сказати про фільм «Дау. Наташа», показаний в основній конкурсній програмі. На його адресу пролунало багато зауважень і навіть обвинувачень. А група російських журналістів у суботу навіть опублікувала відкритий лист керівництву фестивалю, ставлячи під сумнів їх вибір «у період, який ознаменувався боротьбою проти культури насильства та жорстокого поводження у кіноіндустрії». Утім, стрічка посіла у рейтингу симпатій критиків 5 місце серед 10, яки змагалися за нагороди, (з 18, згаданих у рейтингу). А професійне журі відзначило його «Срібним ведмедем» у номінації «За видатне мистецьке досягнення» - кращу операторську роботу німецького оператора Юргена Юргеса.

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Уперше в програмі одного фестивалю показують2 фільми одного режисера.

«Це унікальна ситуація, такого ніколи не було. Це виключення», - сказав в інтерв’ю Укрінформу (читайте на сайті незабаром) Ілля Хржановський.

Він пояснив, що покази відбуваються за ініціативи дирекції Берліниле, яка «хотіла, щоб проєкт «Дау» почав свою подорож з цього фестивалю».

Що стосується обвинувачень преси, то Хржановський вважає їх «дуже несправедливими».

До слова, на вечірки, присвячені обом прем’є’рам на Berlinale перших з понад 10 фільмів проєкту «Дау», були запрошені два українські гурти: «ЦеШо» та Dakh Daughters.

Фільми проєкта «Дау», який знімався в Україні, відзначили на Berlinale / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Останній завершив свій виступ закликом до звільнення українських політв’язнів у Росії.