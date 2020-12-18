Кінопремія «Золота Дзиґа» оголосила прийом заявок

Українська кіноакадемія почала прийом заявок на участь у п’ятій Національній кінопремії "Золота Дзиґа".

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті кіноакадемії.

"З 15 грудня 2020 року і до 28 лютого 2021 року триватиме прийом заявок на участь у конкурсі п’ятої Національної кінопремії “Золота Дзиґа”. Для того, щоб подати фільм для участі, необхідно заповнити онлайн-форму на сайті Української кіноакадемії", - йдеться у повідомленні.

До участі у конкурсі допускаються українські фільми і серіали або створені у копродукції з Україною, які відповідають таким вимогам: повнометражні ігрові та анімаційні фільми, які були в українському кінопрокаті хоча б тиждень у період з 1 січня 2020 року до 28 лютого 2021 року; повнометражні документальні, короткометражні ігрові, короткометражні анімаційні фільми, які були в українському прокаті хоча б тиждень або брали участь у конкурсі кінофестивалю з історією щорічної діяльності не менше 5 років та наявністю професійного журі в період з 1 січня 2020 року до 28 лютого 2021 року; оригінальні ігрові серіали, що мали прем’єру на загальнонаціональному телеканалі або вебплатформі в період з 1 січня 2020 року до 28 лютого 2021 року, та без залучення фахівців із країни-агресора.

Також обов’язковою є наявність посвідчення національного фільму; всі репліки іноземною мовою мають бути субтитровані, озвучені або дубльовані українською мовою

Після закінчення прийому заявок буде оголошено довгий список претендентів.

Переможців у номінаціях визначать члени Української кіноакадемії та правління шляхом двоетапного голосування.

Імена лауреатів п’ятої Національної кінопремії будуть оголошені під час урочистої церемонії вручення нагород, дату проведення якої буде оприлюднено згодом.

Фото: Українська кіноакадемія, Фейсбук