Наступний «Оскар» хочуть провести у звичайному режимі – ЗМІ

Американська кіноакадемія планує провести 93-тю церемонію вручення премії "Оскар" у звичайному режимі на тлі пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

За словами співрозмовників, відтермінувавши проведення церемонії нагородження з лютого до квітня 2021 року, Академія сподівалася, що кінотеатри знову відкриються навесні, що дозволить більшій кількості фільмів брати участь у щорічному нагородженні найкращих кінокартин року.

Однак навіть якщо кінотеатри залишаться закритими, організатори розглядають можливість проведення церемонії у звичайному режимі.

Серед іншого відкритим залишається питання щодо того, скільки саме людей буде допущено до театру Dolby на 3400 місць у Лос-Анджелесі, де традиційно проходить сама церемонія.

Також поки невідомо, які будуть запроваджені безпекові правила на тлі пандемії коронавірусу

Як повідомлялося, 93-та церемонія вручення премії "Оскар" за досягнення у галузі кінематографа за 2020 рік відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.