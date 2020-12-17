Українська кіноакадемія оголосила про старт другого «Сценарного пітчингу»

Стартував другий конкурс проєкту «Сценарний пітчинг» для продюсерів, які перебувають у пошуку нових ідей, а також для сценаристів, що прагнуть презентувати свої ідеї та готові сценарії продюсерам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії.

«З 16 до 24 грудня всі продюсери, які хочуть долучитися до проєкту, можуть заповнити форму за посиланням. Після того, як будуть зібрані всі побажання від продюсерів, буде сформовано критерії для подання заявок на пітчинг від сценаристів. Приймання заявок від сценаристів розпочнеться в січні 2021 року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, пітчинг буде проходити в онлайн-форматі, аби доєднатися могли усі охочі продюсери та сценаристи. Також на facebook-сторінці DzygaMDB будуть розміщені текстові та відеорекомендації щодо того, як правильно підготувати заявку на пітчинг, як його проводити тощо.

Проєкт вже підтримали такі продюсери, як Єгор Олесов (Animagrad), Володимир Яценко (Limelite та ForeFilms), Олексій Гладушевський (StarLightMedia (Starlight Originals) та Real Pictures), Ольга Пантелеймонова (Star Media), Наталя Стрибук (Телеканал «Україна»), Олена Канішевська («Теле Про», «Медіа Група Україна»), Олена Єремеєва, Христина Шкабар (1+1 media).

Організатори проєкту — Українська кіноакадемія та онлайн-база українського аудіовізуального сектора DzygaMDB.

Сценарний пітчинг проводиться за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», Українського культурного фонду та Державного агентства України з питань кіно.

Перший «Сценарний пітчинг» відбувся онлайн у червні 2020 року. Ініціатором його проведення був сценарист Сергій Касторних. Загалом у проєкті «Сценарний пітчинг» взяли участь понад 50 продюсерів та 250 сценаристів. Після проведення конкурсу на онлайн-ресурсі DzygaMDB було сформовано постійно діючу бібліотеку сценаріїв.