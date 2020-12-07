Фільм «Пофарбоване пташеня», що претендував на «Оскар», виходить у прокат

З 10 грудня в український кінопрокат виходить фільм Вацлава Марула "Пофарбоване пташеня".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"10 грудня на екрани українських кінотеатрів виходить фільм Вацлава Марула "Пофарбоване пташеня". Екранізація бестселеру Єжи Косинського ввійшла до шортлиста 92-ї кінопремії "Оскар" та стала номінантом на цьогорічну премію Європейської кіноакадемії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем’єрний показ стрічки, який відбудеться 10 грудня о 19:00 в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver).

Як повідомлялося, «Пофарбоване пташеня» – це екранізація однойменного скандального бестселера польсько-американського письменника Єжи Косинського, перекладеного більш ніж 30 мовами. За сюжетом єврейська пара, намагаючись захистити свою дитину від геноциду, відправляє сина до родичів у сільську місцевість десь у Східній Європі. Хлопчик змушений вирушити у подорож диким і ворожим світом, який керується тільки місцевими правилами, забобонами і віруваннями.

Стрічка виграла 9-й пітчинг Держкіно України у грудні 2016 року. Розмір державної підтримки склав 9,5 млн грн. Окрім Чехії та Словаччини, зйомки відбулися також і в Україні, а поряд зі світовими зірками Стелланом Скашгордом («Чорнобиль»), Гарві Кейтелем («Кримінальне чтиво»), Удо Кіром («Доґвіль») і Джуліаном Сендсом («Обід голяка») зіграли вітчизняні актори, зокрема Алла Соколова, Ніна Шуневич і Остап Дзядек.

Український співпродюсер стрічки – Ігор Савиченко, компанія «Директорія кіно».

Світова прем'єра картини відбулася у межах основного конкурсу 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Фільм потрапив до шортлиста кінопремії «Оскар»-2020 у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» як кандидат від Чехії. Стрічка отримала 10 нагород від Чеської кіноакадемії, а нещодавно була номінована й на премію Європейської кіноакадемії як «Найкращий європейський фільм». Фільм був представлений на 6 кінофестивалях класу «А» (в Торонто, Венеції, Токіо, Талліні, Каїрі та Гоа).