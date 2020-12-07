Фільм «Пофарбоване пташеня», що претендував на «Оскар», виходить у прокат
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.
"10 грудня на екрани українських кінотеатрів виходить фільм Вацлава Марула "Пофарбоване пташеня". Екранізація бестселеру Єжи Косинського ввійшла до шортлиста 92-ї кінопремії "Оскар" та стала номінантом на цьогорічну премію Європейської кіноакадемії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прем’єрний показ стрічки, який відбудеться 10 грудня о 19:00 в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver).
Як повідомлялося, «Пофарбоване пташеня» – це екранізація однойменного скандального бестселера польсько-американського письменника Єжи Косинського, перекладеного більш ніж 30 мовами. За сюжетом єврейська пара, намагаючись захистити свою дитину від геноциду, відправляє сина до родичів у сільську місцевість десь у Східній Європі. Хлопчик змушений вирушити у подорож диким і ворожим світом, який керується тільки місцевими правилами, забобонами і віруваннями.
Стрічка виграла 9-й пітчинг Держкіно України у грудні 2016 року. Розмір державної підтримки склав 9,5 млн грн. Окрім Чехії та Словаччини, зйомки відбулися також і в Україні, а поряд зі світовими зірками Стелланом Скашгордом («Чорнобиль»), Гарві Кейтелем («Кримінальне чтиво»), Удо Кіром («Доґвіль») і Джуліаном Сендсом («Обід голяка») зіграли вітчизняні актори, зокрема Алла Соколова, Ніна Шуневич і Остап Дзядек.
Український співпродюсер стрічки – Ігор Савиченко, компанія «Директорія кіно».
Світова прем'єра картини відбулася у межах основного конкурсу 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Фільм потрапив до шортлиста кінопремії «Оскар»-2020 у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» як кандидат від Чехії. Стрічка отримала 10 нагород від Чеської кіноакадемії, а нещодавно була номінована й на премію Європейської кіноакадемії як «Найкращий європейський фільм». Фільм був представлений на 6 кінофестивалях класу «А» (в Торонто, Венеції, Токіо, Талліні, Каїрі та Гоа).