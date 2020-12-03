Драма «Атлантида» вийшла в онлайн-прокат

Стрічка «Атлантида» режисера Валентина Васяновича вийшла в онлайн-прокат на платформі Sweet.tv.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Створена за підтримки Держкіно драма "Атлантида" режисера Валентина Васяновича відтепер доступна до перегляду в онлайн-кінотеатрі Sweet.tv для всіх абонентів платформи, без додаткової оплати", - йдеться у повідомленні.

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Стрічку висунуто національним претендентом на премію "Оскар" від України у категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

Як повідомляв Укрінформ, світова прем’єра “Атлантиди” відбулася на Венеційському кінофестивалі у секції “Горизонти”, де фільм здобув історичну для України перемогу. В Україні у широкий кінотеатральний прокат стрічка вийшла з 5 листопада.

Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

Всі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори. Виконавці - колишній розвідник, волонтер благодійного фонду “Повернись живим” Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк. Зйомки фільму проходили у Маріуполі та Києві.

Продюсери фільму - Валентин Васянович, Ія Мислицька (“Плем’я”, “Присмерк”) та Володимир Яценко (“Додому”, “Дике поле”). Міжнародною промоцією займається бельгійська компанія Best Friend Forever. Виробництво фільму здійснила “Студія Гармата фільм”. Кінопроєкт став одним з переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку. Прокатник стрічки — кінокомпанія Arthouse Traffic.