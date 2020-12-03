Для підготовки кіномитців потрібні гранти — режисер Лозниця

В Україні державі треба створювати навчальні заклади, які б виховували майбутніх кіномитців.

Таку думку висловив під час сьомого Національного круглого столу на тему: "Мистецтво" в Полтаві український режисер Сергій Лозниця, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Україні за останні вісім років почало розвиватися кіно. Його почали фінансувати. Таланти були завжди, єдине - необхідно створити умови для того, щоб цей талант проріс, щоб його можна було виховати. І перша така серйозна проблема для мене, це навчальні заклади, які виховували б таланти", - сказав Лозниця.

За його словами, якщо у держави немає можливості засновувати нові кіношколи, то тоді треба виділяти регулярні гранти. Також він додав, що в Україні необхідно закон про кіно наблизити до європейського.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські вчені дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.