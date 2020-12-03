У світі існує криза перевиробництва фільмів - кінорежисер

У світі існує криза перевиробництва фільмів.

Про це сказав кінорежисер, член Європейської кіноакадемії Мирослав Слабошпицький на сьомому Національному круглому столі на тему "Мистецтво", ініційованому Міністерством культури та інформаційної політики, що відбувається у Полтаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кінематограф колись формував смисли, зараз значно простіше робити фільми в розумінні робити зображення. І тому власне є криза перевиробництва фільмів у світі, ті ж самі стримінгові платформи - це ще один крок до інфляції кінематографа. Тому що є велике світове перевиробництво", - сказав Слабошпицький.

Він зазначив, що всі культурні історії країн, окрім американської, існують за рахунок держав, за рахунок платників податків.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.

Фото: Павло Багмут, Укрінформ