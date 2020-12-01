Дві українські стрічки поїдуть на Veterans Film Festival до Австралії

Дві українські стрічки увійшли до конкурсної програми міжнародного кінофестивалю в Австралії Veterans Film Festival.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"До секції повнометражних фільмів Міжнародного кінофестивалю Veterans Film Festival в Австралії відібрано воєнну драму "Черкаси" режисера Тимура Ященка та документальний фільм "Родинна справа" режисера Валерія Балаяна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щорічний австралійський кінофестиваль Veterans Film Festival присвячений обміну історіями, які показують реальні чи уявні перспективи війни та її впливу на суспільство. Фестиваль зосереджується на останніх роботах ветеранів та кінематографістів, які досліджують різні точки зору на воєнні конфлікти, теми ветеранів та їхніх сімей.

Як повідомляється, цього року до офіційної програми Veterans Film Festival увійшло 8 повнометражних та 16 короткометражних стрічок з усього світу, вони змагатимуться за головну нагороду фестивалю – Red Poppy Award.

Міжнародний кінофестиваль Veterans Film Festival-2020 триватиме з 30 листопада до 31 грудня 2020 року в онлайн-форматі.

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Як повідомлялося, фільм «Черкаси» – режисерська робота Тимура Ященка про події весни 2014 року під час анексії Криму.Консультантом фільму був реальний командир тральщика «Черкаси» Юрій Федаш, а до акторського складу увійшли моряки, які тримали оборону на кораблі навесні 2014 року.

«Черкаси» - це перший художній фільм про Воєнно-Морські Сили України. Автори сценарію - Тимур Ященко, Роберт Квільман. Продюсери - Марта Лотиш, Ірина Клименко. Оператор - Юрій Дунай.

Документальний фільм Валерія Балаяна "Родинна справа" – це історія трьох сімей зі східної України: родини Смірнових – із Сум, Козлових – із Січеславщини і Фіміних – з Луганщини. Вони зовсім не схожі одна на одну, але їх об’єднує спільний вибір: у 2014-му кожна з цих родин вирішила захищати Україну від російського агресора. Це стало для них родинною справою.

Проект фільму “Родинна справа” став одним із переможців десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав стовідсоткову державну фінансову підтримку, що становить 1 млн 262 тис. грн.

На фото: фільм "Черкаси"