У Вінниці фестиваль «Кінометр» оголосив переможців

У Вінниці оголосили переможців обласного онлайн фестивалю-конкурсу аматорського кіно «Кінометр» - у трьох номінаціях.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова журі конкурсу Іван Педорук.

«На «Кінометрі» були представлені роботи у трьох номінаціях, у різних жанрах. Це були спроби створити фільми документальні та ігрові, а деякі з робіт нагадували ролик для комерційної реклами. З огляду на те, що конкурс аматорський, ми вирішили визначати переможців не в кожній з номінацій, а відзначити трьох авторів найкращих робіт із загального переліку учасників", - повідомив Педорук.

За його словами, участь в обласному фестивалі-конкурсі «Кінометр» узяли 18 короткометражних фільмів. Перше місце виборола робота студента Тульчинського фахового коледжу культури Максима Воротнюка «Ангел з одним крилом», представлена у номінації «Документальний фільм». На другому місці – художній фільм «Чугайстер» Сергія Качмара, керівника народної аматорської кіностудії «Поділля». «Бронзу» конкурсу виборола студентська робота Іллі Паламарчука – «Екскурсія вихідного дня» (номінація «Відеоролик»).

Фільми переможців фестивалю-конкурсу будуть демонструватися у соціальних мережах та під час урочистого закриття фестивалю у п’ятницю, де їм вручать нагороди.

Читайте також: Український фільм переміг на кінофестивалі в Італії

Вінницький «Кінометр» проводиться з 2008 року, він був започаткований обласним центром народної творчості. За час його проведення було представлено понад 200 короткометражних фільмів.

Цьогоріч, з огляду на пандемію коронавірусу, фестиваль проходить в онлайн форматі.