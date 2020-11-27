Вийшов тизер фільму «Клондайк»

Вийшов тизер фільму «Клондайк»

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Укрінформ
Творча група авторського фільму Марини Ер Горбач "Клондайк" презентувала тизер стрічки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Це історія про три дні з життя родини, яка опинилася перед складним вибором: чи можуть близькі люди з різним минулим іти у спільне майбутнє. Однією з драматургічних ліній фільму є події, пов‘язані з катастрофою літака МН-17 в липні 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Головні ролі у фільмі виконали: Оксана Черкашина, Сергій Шадрін і Олег Щербина.

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Виробництво компанії "KEDR FILM" за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Реліз стрічки заплановано на 2021 рік.

Як повідомлялося, 3 грудня у широкий прокат виходить документальний фільм Володимира Мули "UKE/ЮКІ - Історія перемог вільних українців".

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