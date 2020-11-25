У Києві представили військову кінодраму «Мати апостолів»

У Києві представили новий український художній фільм-військову драму «Мати апостолів» про матерів, діти яких загинули у війні на сході України.

Фільм презентували його автори на круглому столі в Укрінформі: «Фільм «Мати апостолів» - уклін матерям, діти яких загинули, захищаючи цілісність України», організованому Департаментом суспільних комунікацій КМДА та Комунальною бюджетною установою «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції».

«Мета фільму - привернути увагу суспільства до матерів, діти яких загинули під час війни, показати трагедію війни через історію однієї людини - матері. Через фільм, в основу сюжету якого покладено реальні події, що відбувалися на сході України у 2014 році, донести біль матерів та їх адаптацію у реальному житті», - сказав продюсер Дмитро Овечкін.

За задумом фільму, йдеться про біль війни, коли кожна смерть синів - це біль матерів. Любов матері є всеосяжна, і коли син потрапляє в небезпеку, мати без вагань кидається йому на допомогу. Заради порятунку дитини вона здатна на все, навіть пройти крізь пекло війни.

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«На створення сценарію надихнули документальні фільми, присвячені нашим льотчикам, які загинули у 2014 році, коли почалась війна. Це дуже вразило, тому що люди летять на власній території, їх збиває ворог, і кожен з них сам рятується. Спочатку ця історія була присвячена невеличким новелам, кожному з льотчиків, які виживали в зоні АТО. Було дев’ять драфтів сценарію, і в результаті перемогла моя внутрішня мати. Тому що я матір сина і дуже переживаю за те, яким буде його майбутнє. І тому я вирішила присвятити цю історію тому, як мати бачить війну», - розповіла авторка сценарію Ратха Макеєнкова.

Згідно з сюжетом стрічки, коли героїня Софія дізнається, що літак її сина збито, вона вирушає у ризиковану мандрівку. Ніхто не може сказати достеменно, чи вижив її син. Матері доведеться вступити у відчайдушну боротьбу з сильними ворогами заради свого сина. На цьому шляху вона зі звичайної жінки перетворюється на матір, яка втішає та рятує навіть пропащі душі.

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«Останні роки тема війни переслідує мене, з нею я живу давно, починаючи з першої грузинської війни. Кіно мого дитинства - «Батько солдата», і я пам’ятаю свої дитячі емоції, і тоді я не міг уявити, що пройде час і мені доведеться зняти фільм про матір солдата. Завжди важлива історія, де показано долі, характери, які зачіпають глибинні емоції та почуття глядачів. І все це я побачив у цій темі й сценарії. Ті документальні кадри, коли матері ходять навколо уламків збитого літака, які неможливо забути – це й стало для мене вирішальним моментом взятися за цей фільм», - сказав режисер-постановник Заза Буадзе.

Автори кінокартини вважають, що вона орієнтована на весь світ, адже всюди колись була війна, матері втрачали своїх дітей, як зараз це відбувається в Україні. Військова драма «Мати апостолів» – це великий уклін всім матерям, які втратили своїх синів і доньок на війні.

Прем’єра фільму «Мати апостолів» виходить в Україні в широкий прокат 3 грудня. А 1 грудня в кінотеатрі м. Києва «Київська Русь» відбудеться допрем’єрний показ та обговорення за участю творчої, адміністративної груп кінострічки.

Партнери фільму: ексклюзивний партнер - Благодійний Фонд Девіда Лінча у Східній Європі, Спілка жінок України (СЖУ), Фонд «Повернись живим», Міжнародний соціальний проєкт - «Книга Добра», Компанія VIP Victory, Ukrainian Film Distribution.

Фільм створювався за підтримки: Міністерства культури, Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, Командування Повітряних сил ЗСУ, Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади (95 ОДШБр ЗСУ), авіаційної частини Василькова та Борисполя, Громадської організації «Товариство сприяння Збройним силам України та Військово-морському флоту «Цивільний корпус «Азов», Полку патрульної поліції особового призначення ППС ПОП «Миротворець» ГУ НП у Київській області.