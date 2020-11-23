Фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» виходить у прокат

Документальна стрічка Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин" з 26 листопада виходить в український прокат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"26 листопада в український прокат виходить створена за підтримки Держкіно документальна стрічка Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин". Світова прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі "Санденс", де картина отримала премію за найкращу режисуру у категорії світового документального кіно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що урочистий прем'єрний показ стрічки пройде 25 листопада в кінотеатрі "Київська Русь".

Стрічка була створена за підтримки Держкіно.

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Як повідомляв Укрінформ, «Земля блакитна, ніби апельсин» – повнометражний дебют режисера та письменниці Ірини Цілик, який став справжньою документальною сенсацією року. Фільм розповідає про сім’ю, яка живе в «червоній зоні» Донбасу, де воєнні дії тривають вже довгий час. Долаючи щоденні травми існування в прифронтовій зоні, 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Але, незважаючи на всі труднощі, ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

Світова прем’єра «Землі блакитної, ніби апельсин» відбулася у конкурсній секції World Documentary Competition кінофестивалю «Санденс», де стрічка отримала Премію за найкращу режисуру документального фільму. Українське кіно було вперше представлено у конкурсній програмі цього найвідомішого та найбільшого в США фестивалю незалежного кіно. Європейська прем’єра пройшла на 70-у Берлінському кінофестивалі в межах програми Generation 14Plus, а українська – на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де «Земля блакитна, ніби апельсин» стала найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсу.

Фільм продовжує успішну фестивальну історію, зокрема, отримав Гран-прі та нагороду за «Найкращу операторську роботу» найбільшого польського фестивалю документальних фільмів Millennium Docs Against Gravity, нагороду як «Найкращий дебют» на кінофестивалі Biografilm в Італії, визнаний «Найкращим фільмом про права людини» на DokuFest у Косові та увійшов до офіційної програми престижних міжнародних кінофестивалів: CPH:DOX у Данії, Hot Docs у Канаді, MoMA Doc Fortnight у США, IDFA у Нідерландах – найбільшого кінофестивалю документального кіно у світі, та ще понад 50 інших фестивалів. Також стрічку відібрано у шорт-лист Премії Європейської кіноакадемії у категорії «Найкращий документальний фільм».

Фільм створено українською продакшн-компанією «Альбатрос Комунікос» (продюсер Анна Капустіна) та литовською продакшн-компанією «Мунмейкерс» (продюсер Гєдре Жицкіте) за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського фільмоцентру та IDFA Bertha Fund (Нідерланди). Фільмування проходило у 2017-2019 роках у Красногорівці, Авдіївці, Кураховому Донецької області, а також у Києві.