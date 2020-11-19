USAID радить Україні розвивати кіноіндустрію, аби «підштовхнути» економіку

Україні варто розвивати свою культурну, креативну індустрію, що може надати поштовху розвитку економіки.

Про це заявив директор Місії USAID в Україні та Білорусі Джеймс Гоуп у зверненні до учасників IV Міжнародного форуму «Креативна Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не треба забувати про мультіплікаторний ефект кіновиробництва на економіку: оренда локації (для зйомок), транспорт, кетерінг та інші послуги - все це цеглини, щоб зробити українську креативну індустрію та економіку загалом більш конкурентоспроможними та привабливими для інвесторів», - заявив Гоуп.

Він зазначив, що у партнерстві USAID з українською стороною, з усіма зацікавленими потрібно скасувати необов’язкові регуляторні бар’єри, запропонувати передбачувані та привабливі стимули, підготувати фаховий персонал і створити систему промотування української креативної індустрії та українського культурного бренду на глобальному рівні.

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Як повідомлялося, IV Міжнародний форум «Креативна індустрія» через пандемію вперше відбувається з поєднанням офлайн- та онлайн-форматів виступів. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні.