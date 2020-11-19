USAID радить Україні розвивати кіноіндустрію, аби «підштовхнути» економіку

USAID радить Україні розвивати кіноіндустрію, аби «підштовхнути» економіку

Укрінформ
Україні варто розвивати свою культурну, креативну індустрію, що може надати поштовху розвитку економіки.

Про це заявив директор Місії USAID в Україні та Білорусі Джеймс Гоуп у зверненні до учасників IV Міжнародного форуму «Креативна Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не треба забувати про мультіплікаторний ефект кіновиробництва на економіку: оренда локації (для зйомок), транспорт, кетерінг та інші послуги - все це цеглини, щоб зробити українську креативну індустрію та економіку загалом більш конкурентоспроможними та привабливими для інвесторів», - заявив Гоуп.

Він зазначив, що у партнерстві USAID з українською стороною, з усіма зацікавленими потрібно скасувати необов’язкові регуляторні бар’єри, запропонувати передбачувані та привабливі стимули, підготувати фаховий персонал і створити систему промотування української креативної індустрії та українського культурного бренду на глобальному рівні.

Читайте також: USAID і далі підтримуватиме українське кіно попри пандемію

Як повідомлялося, IV Міжнародний форум «Креативна індустрія» через пандемію вперше відбувається з поєднанням офлайн- та онлайн-форматів виступів. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-