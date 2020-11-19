USAID і далі підтримуватиме українське кіно попри пандемію

Урядова організація США USAID сприятиме посиленню конкурентної спроможності сектору кіно в Україні та допоможе українським партнерам пережити кризу в умовах пандемії COVID-19.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, у цьому запевнив представник програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» Карен Ісаакян на IV Міжнародному форумі «Креативна Україна», який проходить 19-20 листопада.

«Сектор виробництва кіно в Україні має великий потенціал. І наше завдання – допомогти пережити сучасні виклики, щоб сектор кіно вийшов із кризи сильнішим і конкурентоспроможнішим», - заявив представник USAID.

Він зазначив, що, незважаючи на кризу, спричинену пандемією коронавірусу, USAID продовжить пошук нових партнерів і працюватиме за нових реалій.

«Ми очікуємо поглиблення співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, приватним сектором, урядовими структурами, щоб сприяти розвитку в Україні сектору кіно», - запевнив Ісаакян.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 19-20 листопада проходить IV Міжнародний форум «Креативна Україна» за участю українських урядовців, митців, науковців, представників громадянського суспільства та міжнародних партнерів.