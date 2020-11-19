Ткаченко розповів, як МКІП просуватиме українське кіно

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко переконаний, що українська кіноіндустрія має великі можливості для інвестицій і створення конкурентоспроможного продукту.

Про це він сказав на IV Міжнародному форумі "Креативна Україна", виступаючи на секторальному модулі "Кіноіндустрія", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сподіваюсь, що сьогоднішні кейси, про які йтиметься на форумі, допоможуть зануритись і в проблеми кіно, і у величезні можливості, які має кінематограф із залученням інвестицій, і створення конкурентоспроможного українського продукту", - сказав Ткаченко.

За його словами, Міністерство культури нині розглядає кіно як кластер, де готові просувати кілька речей. "Це і промоції кіно, і новації, нові навички кінематографістів, навчання. І це, безперечно, створення конкурентоспроможного середовища та інфраструктури для того, щоб кіно могло в Україні відбуватися", - зазначив Ткаченко.

Серед успішних уже запроваджених в Україні кейсів у сфері кіноіндустрії міністр назвав, зокрема, ухвалений парламентом закон про кешрібейти. "Бо це не тільки пряма допомога кінематографістам у вигляді державного фінансування, а й багато інших речей, які дозволяють знімати в Україні фільми такі, як "Останній найманець", знятий у Києві завдяки системі кешрібейтів, яка була запущена", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський підписав 16 жовтня 2019 року зміни до закону “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, що передбачають кешрібейти - компенсацію частини витрат іноземним режисерам, які знімають кіно в Україні.

У вересні в Києві та околицях міста відбувалися зйомки фільму "Останній найманець" з Жан-Клодом Ван Даммом для компанії Neflix. Цей проєкт стане пілотним для новоствореної системи кешрібейтів, і його успіх дозволить надалі залучати ще більше міжнародних кіновиробників та знімати в Україні ще більше зарубіжних фільмів.