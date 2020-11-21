У Києві презентували перший український серіал про рятувальників

Відбулася презентація першого українського серіалу про рятувальників, який створено у співпраці з ДСНС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі.

"20 листопада у найстарішому кінотеатрі столиці «Жовтні» відбулася презентація першого українського серіалу про рятувальників. 40 епізодів проєкту «Виклик» створено IVORY films і «Теле Про» на замовлення каналу «Україна» у тісній співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Героями картини стали вогнеборці, піротехніки, верхолази, кінологи, водолази, психологи та парамедики. «Виклик» детальніше ознайомить українців з професією рятувальника та розповість про нелегку працю ДСНС, адже щоразу. витягаючи зі смертельної небезпеки постраждалих, кожен рятувальник передусім ризикує власним життям.

У підготовці до знімання брали участь співробітники ДСНС, що дозволило зробити серіал максимально реалістичним.