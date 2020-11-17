МКІП назвало проєкти патріотичних серіалів, допущених до конкурсу

МКІП оприлюднило перелік допущених до конкурсного відбору проєктів телесеріалів патріотичного спрямування, на виробництво та розповсюдження яких надається державна підтримка.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

З переліком, до якого увійшли 37 проектів, можна ознайомитися тут.

Як нагадали в міністерстві, 29 жовтня було оголошено про початок прийому документів для проведення конкурсу проєктів телевізійних серіалів патріотичного спрямування.

Державна підтримка надається: проєктам, за результатами яких до 18 грудня цього року буде створений вже готовий серіал; проєктам, за результатами яких до 18 грудня будуть завершені окремі етапи - розвитку, розробки режисерського сценарію, підготовчого або знімального періоду.

Розмір підтримки становитиме не більше ніж 50% загальної кошторисної вартості проєкту.

Як повідомлялося, у липні 2020 року уряд виділив 1 млрд грн на підтримку креативних індустрій, зокрема 100 млн грн - на створення і поширення телесеріалів патріотичного спрямування.