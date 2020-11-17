МКІП назвало проєкти патріотичних серіалів, допущених до конкурсу
Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.
З переліком, до якого увійшли 37 проектів, можна ознайомитися тут.
Як нагадали в міністерстві, 29 жовтня було оголошено про початок прийому документів для проведення конкурсу проєктів телевізійних серіалів патріотичного спрямування.
Державна підтримка надається: проєктам, за результатами яких до 18 грудня цього року буде створений вже готовий серіал; проєктам, за результатами яких до 18 грудня будуть завершені окремі етапи - розвитку, розробки режисерського сценарію, підготовчого або знімального періоду.
Розмір підтримки становитиме не більше ніж 50% загальної кошторисної вартості проєкту.
Як повідомлялося, у липні 2020 року уряд виділив 1 млрд грн на підтримку креативних індустрій, зокрема 100 млн грн - на створення і поширення телесеріалів патріотичного спрямування.