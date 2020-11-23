Оголосили лонглист претендентів на Шевченківську премію

Відбувся перший тур конкурсу на здобуття Національної премії 2021 року, на якому визначили «довгий» список авторів і їхніх творів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у засіданні Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка взяли участь: Юрій Макаров – голова Комітету, Тамара Гундорова – заступник голови Комітету, Дмитро Богомазов, Володимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Ростислав Держипільський, Римма Зюбіна, Любов Морозова, Ігор Панасов, Віктор Плоскіна, Михайло Рашковецький, Юлія Сінькевич, Ірина Славінська, Остап Сливинський, Євгеній Стасіневич.

Після обговорення висунутих літературно-мистецьких творів, шляхом відкритого голосування, члени Комітету сформували список творів, допущених до участі у другому турі.

Література:

· Герасим'юк Олена - книга поезій «Тюремна пісня»

· Жежера Віталій - цикл есеїв «Відкладене літо»та авторські колонки останніх років.

· Запека Віталій - антивоєнний роман «Цуцик».

· Лебедєва Катерина - роман «22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві».

· Луцишина Оксана - роман «Іван і Феба».

· Мастєрова Валентина - роман «Тобі скажу».

· Махно Василь - роман «Вічний календар».

· Рафєєнко Володимир - роман «Мондегрін (пісні про смерть і любов)».

Публіцистика, журналістика:

· Асєєв Станіслав - книга есеїв «В ізоляції».

· Білозерська-Воронова (Білозерська) Олена - книга «Щоденник нелегального солдата».

· Житня Людмила - книга «Чорнобиль ‑очима жінок».

· Кіпіані Вахтанг - книга «Справа Василя Стуса».

· Романчук Олег - книга публіцистики воєнного часу «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи».

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Музичне мистецтво:

· Андрусик Олександра (директорка агенції), Шимальський Євген (співзасновник агенції), Сула Катерина (виконавча продюсерка) ‑ Музичне агентство «УХО» - цикл «Архітектура голосу».

· Козаренко Олександр (піаніст) - цикл концертів: «Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка».

Візуальне мистецтво:

· Вайсберг Матвій (художник), Живкова Олена (куратор, заступник з наукової роботи) -

· виставка «Матвій Вайсберг у музеї Ханенків».

· Євсеєва Тетяна - мистецький проект «Кам'яні вишиванки Нової Каховки»(дослідження, концептуалізація, захист, відновлення та популяризація культурної спадщини регіону).

· Михайлов Борис (художник) - відеопроекція та фотоінсталяція «Випробування смертю».

· Семенюк Василь (художник) - графічне оформлення книги «Кобзар», цикл живописно-графічних творів «Мій Шевченко».

· Федірко Анатолій (художник) - арт-проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича».

Кіномистецтво:

· Васянович Валентин (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Одуденко Владлен (художник-постановник) - художній фільм «Атлантида».

· Ворожбит Наталка (режисер, автор сценарію) - фільм «Погані дороги».

· Іллєнко Михайло (автор сценарію, режисер), Різоль Андрій (продюсер), Кришталович Олександр (оператор), Адамович Роман (художник), Іллєнко Іванна (виконавиця ролі Катерини) - національний фільм «ТОЛОКА».

Театральне мистецтво:

· Білоус Андрій (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Колеснікова Ніна (хореограф-постановник), Бекіров Усеін (композитор), Орлов Борис (художник-постановник, виконавець головної ролі) - вистава «Шинель» за однойменною повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру.

· Вовкун Василь (режисер), Небесний Іван (композитор), Іпатьєва Ганна (художниця костюмів) - опера «Лис Микита»Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

· Лавренчук Євген (режисер) - опера «LaTraviata»Одеського національного академічного театру опери та балету.

· Маслобойщиков Сергій (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Рудюк Наталія (художник по костюмах), Бегма Олександр (композитор) - вистава «Verba» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

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Другий тур конкурсу на здобуття Національної премії 2021 року заплановано провести у третій декаді грудня поточного року.