Лауреатом Букерівської премії став дебютний роман шотландця Дугласа Стюарта

Дебютний роман «Шуґі Бейн» 44-річного шотландсько-американського письменника Дугласа Стюарта став лауреатом Букерівської премії в області художньої літератури у 2020 році.

Про це йдеться на сайті премії, передає Укрінформ.

Церемонія нагородження відбулася у Лондоні. Свою промову Стюарт виголосив онлайн. За перемогу він отримав 50 тисяч фунтів стерлінгів, а також дизайнерське видання своєї книги та 2,5 тисячі фунтів за те, що потрапив у шорт-ліст премії.

The winner of The 2020 Booker Prize is @Doug_D_Stuart with his debut novel, Shuggie Bain! Follow the link to hear the winner interview now: https://t.co/T5QkjZPnYb #2020BookerPrize @picadorbooks @panmacmillan pic.twitter.com/aWgQkwyBMe — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 19, 2020

Члени журі Букерівської премії наголосили, що цей роман приречений стати класикою. Літературний критик Маргарет Басбі зауважила, що автор описує несамовиту історію любові.

«Шуґі Бейну» судилося стати класикою – зворушливим, разючим і деталізованим портретом згуртованого соціального світу, його людей і його цінностей. Несамовита історія розповідає про божевільну любов між мамою, яка страждає від алкогольної залежності через важкі життєві обставини, і її молодшим сином", – наголосила Басбі.

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До слова, «Шуґі Бейн» — перший роман Дугласа Стюарта. Він заснований на реальних подіях з дитинства письменника і розповідає про хлопчика-гея, який виріс в неблагополучній сім'ї в Глазго на заході Шотландії у 1980-х років, а його мати бореться з алкогольною залежністю.

Саме їй Стюарт присвятив роман. Жінка померла від алкоголізму, коли хлопцю було 16 років.