Лауреатом Букерівської премії став дебютний роман шотландця Дугласа Стюарта

Про це йдеться на сайті премії, передає Укрінформ.

Церемонія нагородження відбулася у Лондоні. Свою промову Стюарт виголосив онлайн. За перемогу він отримав 50 тисяч фунтів стерлінгів, а також дизайнерське видання своєї книги та 2,5 тисячі фунтів за те, що потрапив у шорт-ліст премії.

The winner of The 2020 Booker Prize is @Doug_D_Stuart with his debut novel, Shuggie Bain! Follow the link to hear the winner interview now: https://t.co/T5QkjZPnYb #2020BookerPrize @picadorbooks @panmacmillan pic.twitter.com/aWgQkwyBMe