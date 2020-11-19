За кордоном іноземними мовами вийшли ще п'ять українських книжок

У рамках програми Українського інституту книги Translate Ukraine іноземними мовами вийшли ще шість українських книжок на Кіпрі, в Німеччині, США, Польщі та Болгарії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Читомо.

Серед перекладених книжок:

- збірка обраної поезії Катерини Бабкіної «Заговорено на любов» опублікована на Кіпрі, перекладач – Гіоргос Молескіс;

- роман Софії Яблонської «Чар Марока» опублікований у Німеччині, перекладачка – Клаудія Дате;

- збірка поезії Миколи Воробйова «Гора і квітка» опублікована у США, перекладачка – Марія Ревакович;

- роман «Готель «Велика Пруссія» Богдана Коломійчука виданий у Польщі, перекладач – Ришард Купідура;

- збірка поезій Остапа Сливинського «Сніданок на траві» вийшли в Болгарії, перекладачка – Райна Камберова.

Зазначається, що загалом цього року у межах програми має бути профінансовано переклад 57 українських книжок.

Translate Ukraine – нова програма Українського інституту книги, яка частково відшкодовує витрати на видання української літератури іноземною мовою. УІК підтримує книжки, написані українською мовою та видані українськими видавцями. Це може бути художня література (проза, поезія, драматургія), нонфікшн та гуманітаристика; дитяча та підліткова література.

Інститут надає підтримку і перекладачам-початківцям, і досвідченим перекладачам, але перелік перекладених творів з української мови або фрагмент тексту, що пропонується до перекладу, підвищують шанси проєкту. Установа покриває витрати на передачу прав та на переклад. Водночас інституція не покриває видатки на друк та інші супутні витрати (редагування, коректура, дизайн, верстка).

Загальна сума, яку може відшкодувати Інститут книги – до €4 тис. за одне видання.

Як повідомлялося, раніше за кордоном вийшли роман Марини Гримич «Ажнабія на червоній машині», роман Андрія Любки «Твій погляд, Чіо-Чіо-сан» та збірка віршів Катерини Бабкіної «Не проси ні про що, крім тепла».

Також вийшли книжки «50 відсотків рації» Олександра Бойченка, «Доця» Тамари Горіха Зерня, «Останнє бажання» Євгенії Кононенко, «Дім у Бейтінґ Голлов» Василя Махна і «Зубр шукає гніздо та Ведмідь не хоче спати» ілюстраторки Оксани Були.