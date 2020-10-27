У Бейруті, Північній Македонії і на Кіпрі вийшли переклади українських книжок

Книжки українських письменників Марини Гримич, Андрія Любки та Катерини Бабкіної переклали арабською, македонською та грецькою мовами.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Читомо.

Зокрема, у Бейруті пішов у друк роман Марини Гримич «Ажнабія на червоній машині». Переклад арабською здійснив Імадеддін Раеф. Книжка виходить у видавництві Arab Scientific Publishers, Inc. За кілька тижнів видання має з’явитися у продажу.

Водночас у Північній Македонії у видавництві PUBLISHING HOUSE MUZA побачив світ роман Андрія Любки «Твій погляд, Чіо-Чіо-сан». Переклад здійснив Ігор Станойоскі. Обкладинка – Ані Стьопіної.

На Кіпрі ж грецькою мовою вийшла збірка віршів Катерини Бабкіної. Книжку під назвою «Не проси ні про що, крім тепла» видало видавництво PBP Vintagebooks Publications.

Усі видання вийшли у межах програми Українського інституту книги для іноземних видавців Translate Ukraine. Усього цього року має бути профінансовано переклад 57 українських книжок.

Translate Ukraine – нова програма Українського інституту книги, яка частково відшкодовує витрати на видання української літератури іноземною мовою. УІК підтримує книжки, написані українською мовою та видані українськими видавцями. Це може бути художня література (проза, поезія, драматургія), нонфікшн та гуманітаристика; дитяча та підліткова література.

Інститут надає підтримку і перекладачам-початківцям, і досвідченим перекладачам, але перелік перекладених творів з української мови або фрагмент тексту, що пропонується до перекладу, підвищують шанси проєкту. Установа покриває витрати на передачу прав та на переклад. Водночас інституція не покриває видатки на друк та інші супутні витрати (редагування, коректура, дизайн, верстка).

Загальна сума, яку може відшкодувати Інститут книги – до €4 тис. за одне видання.