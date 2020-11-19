Жадан представить онлайн італійський переклад роману «Інтернат»

Український письменник Сергій Жадан представить італійський переклад роману «Інтернат» в рамках віртуальної зустрічі з членами Італійської асоціації українознавства (AISU) 28 листопада.

Відповідним дописом AISU про захід на своїй сторінці в Фейсбуці поділився голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, передає Укрінформ.

«Україністика в Італії. Зустріч з Сергієм Жаданом», - написав Городецький.

Як повідомляється, під час зустрічі відбудеться обговорення роману.

Кілька сторінок з італійського перекладу твору прочитає студентка курсу української мови та літератури в Мілані та актриса Сесілія Андреасі.

Зазначається, що переклад роману Жадана «Інтернат» вийшов під назвою «Il Convitto» у видавництві Voland.

Зустріч з українським письменником розпочнеться о 13:00 UTC+02. Вона є відкритою для усіх охочих, йдеться на сторінці події в Фейсбуці.

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Італійська асоціація українознавства (AISU) – організація, інституційна мета якої - сприяти розвитку досліджень, присвячених Україні, її культурі, мові та літературі.

Фото: Укрінформ, AISU - Associazione Italiana di Studi Ucraini в Фейсбуці