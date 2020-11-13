Жадан презентував нові книги на Українському літературному вечорі в Дубаї

В Дубаї відбувся Український літературний вечір письменника Сергія Жадана, на якому він представив свої нові книжки – поетичну збірку «Список кораблів» та п’єсу «Хлібне перемир’я».

Захід пройшов 9 листопада до Дня української писемності та мови, повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сергій Жадан запалив Дубай українським духом. Цей День української писемности та мови став особливим в Еміратах завдяки українському літературному вечору Сергія Жадана та презентації двох його нових книг: збірки поезії «Список кораблів» і п'єси «Хлібне перемир'я», які навіть в умовах пандемії вдалося провести в Дубаї», - розповів Семенов.

Активіст зауважив, що це був «перший візит маестро (Жадана – ред.) на еміратську землю».

Координатор української громади в Абу-Дабі подякував Жадану «за незабутній атмосферний творчий вечір, за трепетне декламування своїх творів і читання віршів за проханнями слухачів, за відкритість, жарти та позитив, за цікаві розмови про все - про літературу, українську мову, філософію, музику, війну, томос, порохоботів і життя загалом, за десятки фото та автографів, за приємний післясмак і бажання повторити таку зустріч знову!» та за «знайдену можливість прилетіти до нас в Емірати».

Як зазначив Семенов, українці в ОАЕ з нетерпінням чекають на нові зустрічі.

Активіст висловив окрему вдячність всім тим українцям в Еміратах та іншим особам, завдяки яким Український літературний вечір Жадана в Дубаї відбувся. Семенов розповів, що організувати та провести такий захід вдалося за тиждень «завдяки спільній єдності». Він додав, що кількість місць була обмежена через протипандемічні заходи в Дубаї і пообіцяв, що у столиці ОАЕ місті Абу-Дабі зустріч буде наступного разу, окільки там наразі публічні події взагалі ще заборонені.

Семенов також подякував усім, хто відвідав Український літературний вечір Сергія Жадана, «за те, що розумієте, цінуєте і підтримуєте справжнє українське!».

«Особливо дякую гостям з України, інших еміратів та навіть з Абу-Дабі, звідки люди задля візиту до Дубаю погодились на виконання 3 тестів на COVID-19 в умовах протипандемічних заходів», - додав активіст.

Відео з заходу можна переглянути тут.

Як повідомляв Укрінформ, українська громада ОАЕ та Міжнародна літературна корпорація Meridian Czernowitz з нагоди Дня української писемності та мови організувала в Дубаї Український літературний вечір письменника, поета, музиканта, радіоведучого та громадського діяча Сергія Жадана.

Місцем проведення заходу обрали український ресторан Argentina Grill Dubai.

В анонсі події зазначалося, що на зустрічі з письменником буде можливість придбати нові книжки та підписати в автора, а також купити дитячі книжки українською мовою.

Зауважувалося, що обов'язковим є дотримання всіх заходів, впроваджених урядом Дубаю з метою боротьби з поширенням COVID-19.

Про збірку «Список кораблів» розповідається так: «шістдесят віршів про пам’ять, що народжується з любові, та про вогонь, по якому лишається ніжність. Шістдесят спроб окреслити світло й розповісти про повітря над містом. Шістдесят уривків чужих розмов, шістдесят голосів, якими наповнюються весняні сутінки. «Список кораблів» – це список тих, хто пішов, але кого не можна забути. Список імен, які супроводжують тебе протягом життя. Список міст, де на тебе завжди чекають. Мабуть, найінтимніша і найболючіша книга автора».

У п’єсі «Хлібне перемир’я» події відбуваються влітку 2014 року. «Історія однієї смерті поступово перетворюється на історію цілого покоління, на історію стосунків між дітьми та батьками, на історію зради й недовіри, сповнену комічних слів і трагічних сенсів, поєднувати які так досконало вміє Сергій Жадан. Війна триває, і жодне перемир’я не здатне загоїти завданих ран: вони й далі нитимуть, назавжди змінюючи життя людей, які зовсім не збиралися воювати», - розповідалося в анонсі.

Фото: Sergii Sergii