У бібліотеках Норвегії відтепер можна замовити книги з «українських поличок»

У публічних бібліотеках Норвегії відтепер можна безкоштовно замовити видання з української тематики українською або англійською мовами.

Про це повідомив посол Посол України в Норвегії Вячеслав Яцюк у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, у 2019-2020 роках Посольством України в Норвегії реалізовано проєкт зі створення у публічних бібліотеках Норвегії «українських поличок». До фондів Національної бібліотеки Норвегії та Бібліотеки імені Дайхмана (центральної бібліотеки міста Осло) передано добірки творів українських класиків та сучасних вітчизняних авторів – Тараса Шевченка, Лесі Українки, Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Сергій Жадана, Ліни Костенко, Андрія Куркова, Марії Матіос, Василя Шкляра та інших.

Також «українські полички» включають низку англомовних книг українських та іноземних авторів з історії та сучасного розвитку України, добірку видань, присвячених сучасній українській культурі, книги для дітей, низку фотоальбомів, туристичних путівників та інші видання.

«На сьогодні бібліотеками Норвегії завершено інвентаризацію переданих їм книг і відтепер всі, хто цікавиться культурою, історією та сучасним розвитком України, мають можливість безкоштовно замовити будь-яке видання з «українських поличок» з будь-якої публічної бібліотеки в усіх населених пунктах Норвегії», - наголосив український дипломат.

Для замовлення книг українською мовою або англомовних видань з української тематики у публічних бібліотеках Норвегії необхідно:

1) мати зареєстровану картку читача (lokalt eller nasjonalt lånerkort) в одній з бібліотек Норвегії. Для отримання такої картки необхідно звернутися до найближчої бібліотеки, або заповнити відповідну форму реєстрації на сайті бібліотеки. Для отримання картки читача Бібліотеки імені Дайхмана, зареєструватися можна за посиланням;

2) обрати книги, які Вас цікавлять, у переліку книг українською мовою або переліку англомовних видань з української тематики, які розміщені за посиланням (для зручності пошуку книг на сайтах бібліотек рекомендується використовувати ISBN номер видання);

3.1) якщо Ви обрали книги українською мовою, замовити їх у відповідності до роз’яснень за цим посиланням на вебсайті Національної бібліотеки Норвегії;

3.2) якщо Ви обрали англомовні книги з української тематики, замовити їх у відповідності до роз’яснень за цим посиланням на вебсайті Бібліотеки імені Дайхмана або на вебсайті Вашої місцевої бібліотеки.

«Також обрані Вами книги українською мовою або англомовні видання з української тематики можуть бути замовлені (отримані) вами під час особистого відвідання найближчої до вашого місця проживання місцевої бібліотеки на території Норвегії», - пояснив Яцюк.

Фото: Viacheslav Yatsiuk/Facebook