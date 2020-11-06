В ОАЕ пройде український літературний вечір Сергія Жадана

Український літературний вечір письменника Сергія Жадана відбудеться в Дубаї 9 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

«Вперше в Еміратах! Запрошуємо на зустріч з українським письменником, поетом, музикантом, радіоведучим та громадським діячем Сергієм Жаданом в Дубаї в понеділок, 9 листопада, з 18:30 до 20:00 у затишному українському ресторані Argentina Grill Dubai», - йдеться в анонсі.

Учасникам заходу пропонується «неформальне спілкування, вірші та презентація нових книжок – поетичної збірки «Список кораблів» та п’єси «Хлібне перемир’я» за участі автора - з краєвидом на найвищу будівлю світу».

Український літературний вечір організований українською громадою ОАЕ та Міжнародною літературною корпорацією Meridian Czernowitz з нагоди Дня української писемності та мови.

На зустрічі буде можливість придбати нові книжки та підписати в автора, а також купити дитячі книжки українською мовою.

Вартість участі - 45 дірхамів для дорослих для покриття організаційних витрат. Діти до 18 років - безкоштовно.

Зауважується, що обов'язковим є дотримання всіх заходів, впроваджених урядом Дубаю з метою боротьби з поширенням COVID-19. Кількість місць - обмежена. Забронювати участь можна в коментарях під зображенням тут.

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Про збірку «Список кораблів» розповідається так: «шістдесят віршів про пам’ять, що народжується з любові, та про вогонь, по якому лишається ніжність. Шістдесят спроб окреслити світло й розповісти про повітря над містом. Шістдесят уривків чужих розмов, шістдесят голосів, якими наповнюються весняні сутінки. «Список кораблів» – це список тих, хто пішов, але кого не можна забути. Список імен, які супроводжують тебе протягом життя. Список міст, де на тебе завжди чекають. Мабуть, найінтимніша і найболючіша книга автора».

У п’єсі «Хлібне перемир’я» події відбуваються влітку 2014 року. «Історія однієї смерті поступово перетворюється на історію цілого покоління, на історію стосунків між дітьми та батьками, на історію зради й недовіри, сповнену комічних слів і трагічних сенсів, поєднувати які так досконало вміє Сергій Жадан. Війна триває, і жодне перемир’я не здатне загоїти завданих ран: вони й далі нитимуть, назавжди змінюючи життя людей, які зовсім не збиралися воювати», - розповідається в анонсі.

Фото: Укрінформ, Yevheniy Semenov