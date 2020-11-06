В українській школі в Дубаї поведуть урок рідної мови для дорослих і напишуть радіодиктант нацєдності

Українська школа вихідного дня в ОАЕ «Софія» (м. Дубай) запрошує дорослих на урок рідної мови, аби підготуватися до написання 9 листопада ХХ Радіодиктанту національної єдності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці школи в Фейсбуці.

У закладі нагадали, що вже за кілька днів українці всього світу відзначатимуть День української писемності та мови.

«У нас склалася гарна традиція – долучатися в цей день до радіодиктанту національної єдності. Цьогорічні обставини не дозволяють нам зібрати дубайську громаду, як ми це робили раніше, в приміщенні школи. Але ми все одно можемо написати диктант разом в режимі відеоконференції. Тож запрошуємо українців, які проживають в ОАЕ, зібратися на онлайн-зустріч 9 листопада о 10:45 (за часом ОАЕ) і написати цей ювілейний ХХ Радіодиктант разом. А щоб Вам було легше написати диктант, Українська школа «Софія» в ОАЕ проведе 6 листопада о 18:00 онлайн-урок української мови для дорослих "Готуємося до диктанту національної єдності разом"», - йдеться у дописі.

Як зазначається, під час уроку його учасники розглянуть і пригадають правила Українського правопису, запроваджені в новій редакції 2019 року.

Усім, хто зареєструється під дописом або напише до школи у приватні повідомлення в месенджер, надішлють zoom-посилання на обидва заходи, повідомляється у соцмережі.

«Єднаймося навколо рідного слова!», - закликали у школі.

Раніше долучитися до участі у ювілейному радіодиктанті національної єдності запросило також посольство України в ОАЕ.

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Як повідомлялося, текст для ювілейного ХХ радіодиктанту національної єдності написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковим консультантом стала доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко. Читатиме диктант відома акторка Римма Зюбіна.

Диктант потрібно надсилати за адресою: вул. Хрещатик, 26, м. Київ, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Також свою роботу можна надсилати на електронну скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не приймаються.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт. За допомогою форми диктант можна надіслати з будь-якого гаджета. Електронну форму буде оприлюднено на сайті UΛ: Українське радіо 9 листопада. Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту.

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Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі та телеглядачі можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України.

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Детальнішу інформацію про радіодиктант, його трансляцію тощо можна знайти тут.

Фото: Укрінформ, Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE