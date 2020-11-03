Мовний омбудсмен закликає українців долучитися до ювілейного радіодиктанту

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає усіх, хто поважає Україну і цінує рідне слово, долучитися до написання ХХ Радіодиктанту національної єдності 9 листопада.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ

"Закликаю колег, учителів, учнів, учених, тих, хто чує нас за кордоном, усіх, хто поважає Україну і цінує рідне слово, долучитися до цього радіодиктанту. Повірте, тут не буде переможців, тут не буде переможених. Ми всі - переможці, бо ми велика нація. Дай Бог цьому ХХ ювілейному радіодиктанту великі можливості, перспективи і якомога більшу державну підтримку", - написав Кремінь.

Як повідомлялося, текст для ювілейного ХХ радіодиктанту національної єдності написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковим консультантом стала доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко. Читатиме диктант відома акторка Римма Зюбіна.

Диктант потрібно надсилати за адресою: вул. Хрещатик, 26, м. Київ, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Також свою роботу можна надсилати на електронну скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не приймаються.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт. За допомогою форми диктант можна надіслати з будь-якого гаджета. Електронну форму буде оприлюднено на сайті UΛ: Українське радіо 9 листопада. Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту.

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Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі та телеглядачі можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України.