Кремінь назвав мовне питання одним із головних для держави

Питання української мови має бути на порядку денному державної політики.

Про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час третього "Національного круглого столу» на тему «Мова», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання державної мови - серед головних, як для захисту, так і для розвитку. Але це не тільки питання ціннісне. Це питання, яке повинне бути на порядку денному держави. Тих державних інституцій, які відповідають за розвиток України, тієї влади, яка взяла на себе відповідальність по зміцненню національних інтересів. Це спроможність усіх гілок влади виконувати те, що передбачено законом", - сказав Кремінь.

Він зазначив, що наразі одним із великих ризиків є скасування обов'язкового ЗНО з української літератури.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оприлюднив звернення до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою зберегти комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, а натомість розробити тестові завдання кількох рівнів складності з української літератури для вступників залежно від того, на які спеціальності вони вступатимуть: “гуманітарні” чи “технічні”.

10 вересня 2020 року в Києві відбувся перший Національний круглий стіл. У фокусі обговорення науковців була тема "Культура діалогу".

Під час засідання другого круглого столу в Одесі дискутували про історію.

Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці обговорюватимуть культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.