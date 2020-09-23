Мовний омбудсмен вимагає зберегти для всіх ЗНО з української мови та літератури

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оприлюднив звернення до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, де вимагає зберегти комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури.

Про це він повідомив у своєму блозі на сайті Укрінформу.

Як зазначає Кремінь, 14 вересня 2020 року Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) презентував ініціативу виключити для більшості спеціальностей складання обов’язкового комплексного зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Натомість пропонується залишити обов’язковим ЗНО лише з української мови, а комплексний тест з української мови та літератури зробити необхідним лише для вступу на спеціальності "з підвищеними вимогами до гуманітарних знань". Аналогічна пропозиція зафіксована і в проєкті умов прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік, розроблених відповідно до Закону України "Про вищу освіту".

"Вважаємо, що вилучення української літератури як обов’язкового навчального компонента з тестових випробувань вступників - це одна з найбільших загроз як щодо освітньої реформи, так і загалом державної гуманітарної політики. Відомо, що опанувати українську мову без вивчення української літератури неможливо. Більше того, українська література, високий рівень її викладання і зацікавленості школярів, читацька грамотність яких серед пріоритетів міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів PISA, – один із дієвих інструментів національної безпеки та оборони в умовах гібридної війни. Саме тому сьогодні надзвичайно важливо зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури для вступу на всі спеціальності. Нам не потрібні такі експерименти, які можуть нанести значний удар по українській освіті та гуманітарній сфері в цілому", - зауважив мовний омбудсмен.

Кремінь висловив вимогу зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури, а натомість запропонував розробити тестові завдання кількох рівнів складності з української літератури для вступників в залежності від того, на які спеціальності вони вступатимуть: "гуманітарні" чи "технічні". "Щиро вболіваємо, що якість викладання української мови та літератури, як і власне тестових завдань, буде достатньою", - додав він.

Уповноважений із захисту державної мови також зазначив, що звернення до Прем’єр-міністра вже підтримали ВНЗ, академіки, професори, науковці, шевченківські лауреати, поети, письменники та українські музиканти. Зокрема: Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Луцький національний технічний університет, Національний університет "Острозька академія", Іван Леньо (гурт KOZAK SYSTEM), Сергій Фоменко (гурт "Мандри"), Сергій Танчинець (гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ").

Звернення відкрите до підписання. "Сподіваємось, що нам вдасться зберегти таке ЗНО як свідчення обов’язку кожного свідомого громадянина України", - підсумував Кремінь.

Раніше в Центрі оцінювання якості освіти повідомили, що з 2021 року вступники зможуть складати два різновиди ЗНО, на відміну від попередніх років: один, де перевірятимуть і мову, і літературу, а інший – спрощений, для технічних спеціальностей, де лише буде мова.